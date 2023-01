Chi è Margot Robbie, l’attrice che ha conquistato Tsitsipas/ L’invito del tennista

Margot Robbie, dagli studi di legge al sogno della recitazione

Margot Robbie, classe 1990, è una delle attrici più promettenti del panorama cinematografico statunitense. Di origini australiane, l’attrice 32enne ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della recitazione a soli 15 anni, seppur accantonando inizialmente il proposito di raggiungere la fama per dedicarsi agli studi in legge. Proprio nel 2017, fresca di diploma, ottiene i suoi primi ruoli di spicco: prima per il film I.C.U e poi nella serie TV australiana Elephant Princess.

La vera e propria svolta artistica per Margot Robbie arriva però tra il 2013 e 2014, con viene scelta da Leonardo DiCaprio per il film The wolf of Wall Street. La sua interpretazione è rimasta impressa agli addetti ai lavori di Hollywood, spianando la strada per collaborazioni che da giovanissima l’hanno portata ad un passo dall’Oscar. Con le pellicole Tonya e Bombshell ottiene infatti ben due candidature alla rinomata cerimonia. Per quanto concerne la vita privata, la star è sposata con Tom Ackerley dal 2016, conosciuto due anni prima proprio sul set.

Stefanos Tsitsipas, il curioso invito per Margot Robbie agli Australian Open

Nelle ultime ore il nome di Margot Robbie è al centro di un curioso siparietto con il noto campione del tennis Stefanos Tsitsipas. Lo sportivo, protagonista agli Australian Open, avrebbe letteralmente dichiarato la sua stima, e non solo, nei confronti della star di Hollywood. Stefanos, dopo la trionfante sfida contro Lehecka, ha regalato momenti di ilarità nel corso l’intervista post-partita, menzionando proprio l’attrice.

“Una delle mie attrici preferite è l’australiana Margot Robbie: sarebbe bello vederla tra gli spalti”. Il numero 4 al mondo, Stefano Tsitsipas, si è lasciato dunque andare ad un vero e proprio invito allo stadio nei confronti della diva di Hollywood, seppur in termini chiaramente ironici. Come se non bastasse, lo sportivo ha anche postato sui social un video dedicato proprio a Margot Robbie dove elogia le sue qualità come attrice. Cosa ne penserà il marito della star?

