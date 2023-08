Margot Sikabonyi: “L’addio a Un Medico in Famiglia? Ho lottato tanto per quel no”/ “Non riuscivo a liberarmi”

Margot Sikabonyi, i retroscena della star di Un medico in Famiglia: “Successo quasi spaventoso. Mio padre morì e…”

Margot Sikabonyi è conosciuta da tutti come Maria Martini, una delle protagoniste della serie tv iconica “Un medico in famiglia”. Un successo esploso quando Margot aveva solo 15 anni e da poco si era trasferita con i genitori – mamma canadese e papà ungherese – in Italia. “Non conoscevo le canzoni italiane, non mangiavamo la pasta, vivevo in una bolla – ha raccontato Margot in un’intervista rilasciata a L’Espresso – a quindici anni, dopo sei provini, mi scelgono per la lunghissima serie ‘Un medico in famiglia’”.

La sua vita però deve subire un nuovo, terribile scossone: “Mio padre muore, non vede nemmeno una puntata e io mi ritrovo a gestire questo vuoto, mentre raggiungo un grande successo, quasi spaventoso”. Margot è costretta a lasciare la scuola per le riprese quotidiane della serie TV, il cast diventa la sua famiglia e i suoi amici.

Margot Sikabonyi: “L’addio alla serie? Ho lottato una vita per riuscire a pronunciare quel no”

Questa vita la allontana inevitabilmente da un ‘vivere normale’: “Non sapevo più se volevano essere amici di Margot o di Maria. Ci sono stati giorni in cui ero più felice di vivere in quella tribù televisiva che di vivere a casa mia, dove non c’era più nessuno, se non mia mamma e mio fratello”, ha spiegato l’attrice. Questo però non l’ha fermata: “Non riuscivo a liberarmi, ma nel frattempo ho viaggiato, ho studiato biologia marina, sono diventata insegnante di yoga, ho fatto meditazione, ho cercato qualsiasi forma di spiritualità per cercare di dire basta.”

Quel basta però è arrivato: dopo 20 anni nella serie, Margot Sikabonyi ha annunciato il suo addio. “Ho lottato una vita per riuscire a pronunciare quel no, ma ho avuto tanti dubbi. – ha spiegato – Non avevo più un luogo di appartenenza e una casa. Ho iniziato a costruire, nella mia rinascita, un percorso artistico che somiglia alla donna che sono oggi.”











