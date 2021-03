Maria, 12enne suicida a Torino/ Patto choc con le amiche: “Ammazziamoci insieme”

Si continua ad indagare in merito al suicidio di Maria, la 12enne di Borgofranco, in provincia di Torino, trovata due giorni fa impiccata. La giovane vittima potrebbe essersi tolta la vita dopo una nuova assurda challenge su TikTok, ma non è da escludere un male più oscuro dietro questa tragedia. Maria è stata infatti trovata con una spalla ferita con un taglierino, lei che scriveva alle amiche «Mi taglio qui, così nessuno lo vede».

Benno Neumair ripreso in auto con i corpi dei genitori/ I depistaggi dopo i delitti

Natasha, una ragazzina che conosceva la vittima, ha raccontato: «Facevano foto e video con i cellulari. Siamo amiche da tempo: Emanuela e io siamo in classe insieme, terza media, Maria aveva un anno in meno». E ancora: «Io non so dire perché, ma ad un certo punto Francesca e Maria hanno cominciato a dire che volevano ammazzarsi. Che volevano togliersi la vita. Facevano progetti. Dicevano: dai lo facciano insieme». Sembrava un gioco all’inizio, che purtroppo è divenuto realtà, visto che Maria ha ‘mantenuto le promesse’, facendola finita.

GIANMARCO POZZI, INCIDENTE O OMICIDIO?/ Ex consulente Cucchi: "No morte accidentale"

MARIA, 12ENNE SUICIDA A BORGOFRANCO: “ERA IN CONTATTO CON UNA RAGAZZA…”

«E io mi sono spaventata – ha raccontato ancora Natasha – alle sei (del giorno in cui la ragazzina è morta ndr) sono corsa via, non ne potevo più di quelle robe, sono arrivata casa e mi sono messa a piangere. Se avessi percepito che era qualcosa di estremo lo avrei raccontato subito in casa: mi aveva mandato dei selfie (dice riguardo alle foto con i tagli ndr), li ho cancellati». Nella cameretta in cui Maria si è impiccata sono state trovate delle croci girate al contrario, forse simboli del satanismo, o semplice negazione della religione, della vita. Sui muri, i poster di Lil Peep, cantante morto tre anni fa che saliva sul palco e urlava «voglio uccidermi» o «lasciatemi sanguinare». Natasha ha continuato il suo racconto «Io non so se sia nata quel pomeriggio l’idea di uccidersi. Non me lo aveva mai detto», ed emerge anche una figura ‘misteriosa’: «In questa storia c’è un’altra persona. Una ragazza. Che Maria chiamava ‘la mia fidanzata’», una giovane che abita a Torino, a 100 chilometri di distanza: «No, io non l’ho mai vista. Ma Maria ci diceva che la sua fidanzata aveva la sua stessa età. Che si erano conosciute in un gruppo». Forse è lei la chiave del mistero, gli inquirenti indagano.

LEGGI ANCHE:

MARCO VANNINI, 3 MAGGIO IN CASSAZIONE/ Ricorso Ciontoli, mamma Marina: "Contenta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA