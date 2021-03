Morgan: “Tentato suicidio? Una cazz*ata”/ “Una marea di fesserie sul mio conto”

Morgan è una furia. Il celebre cantante è tornato sull’intervista rilasciata a Mowmag e si è scagliato direttamente contro il giornalista che gliel’ha fatta. Nelle ultime ore infatti si è parlato molto di una dichiarazione particolarmente forte dell’ex leader dei Bluvertigo: «Per me il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese… È un pensiero, è il pensiero della morte, ma in realtà è un grido di aiuto. D’altra parte se vivi nella situazione del silenziato l’unica chance che hai per farti sentire è il racconto di te stesso, no?».

In un post pubblicato su Instagram, Morgan ha tenuto a precisare rivolgendosi ai suoi followers: «Si scrivono una marea di fesserie sul mio conto, l’ultima ca**ata sul tentato suicidio che sta girando è un colpo basso di un giornalista che ha omesso un piccolo dettaglio. Dopo la frase ho riso e ho detto: ‘Sto scherzando’».

MORGAN PROTAGONISTA SUI SOCIAL

Tantissime le reazioni al post pubblicato su Instagram da Morgan, con tanti fan che gli hanno manifestato vicinanza. Castoldi nelle ultime settimane è stato spesso al centro dell’attenzione complice l’imminente inizio del Festival di Sanremo, senza dimenticare la battaglia personale condotta per la sua esclusione. E, ovviamente, il ritorno di Bugo all’Ariston. In tono polemico verso Amadeus, Morgan ha suggerito al direttore artistico di dedicare un tributo al dj Claudio Coccoluto, morto nelle scorse ore: «Ti faccio gli auguri per la tua nuova avventura e colgo l’occasione per darti una consulenza gratuita. Un degno direttore artistico (specie chi come te si fa portavoce delle nuove generazioni), questa sera ha il dovere culturale e morale di aprire una rassegna con un tributo a Claudio Coccoluto».



© RIPRODUZIONE RISERVATA