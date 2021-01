Maria Amelia Monti/ “Per tutti sono davvero la moglie di Gerry Scotti!”

Maria Amelia Monti torna in tv tra gli ospiti de “Affari Tuoi (Viva gli sposi!)“, il nuovo varietà di Carlo Conti trasmesso in prima serata su Rai1. L’attrice di cinema, teatro e fiction è molto legata al treno, un mezzo che utilizza spessissimo per motivi di lavoro e per questo motivo ha deciso di raccontare questa sua “passione” in una intervista al settimanale FS News. “Ho la fortuna di abitare a Roma, dove continuamente partono e arrivano treni veloci. Questo mi consente di organizzare gli spostamenti di lavoro con tranquillità, perché so che in un tempo breve posso tornare a casa e stare con la mia famiglia. Ora che mia madre è molto anziana, poi, riesco a fare avanti e indietro in giornata dalla Capitale a Milano. E questo è davvero un regalo” – ha detto l’attrice parlando proprio di quanto il treno sia importante nella sua vita di artista, ma anche donna.

Non solo, diversi sono anche i ricordi legati al treno come il viaggio con il collega Paolo Calabresi: “dovevamo debuttare a Gorizia con lo spettacolo di Alan Bennett Nudi e Crudi e nella tratta Roma-Venezia abbiamo cominciato a ripassare il copione. All’inizio a bassa voce, poi, quando ci siamo accorti che gli altri passeggeri erano interessati, abbiamo alzato il tono e cominciato ad accennare i movimenti. Alla fine, è partito l’applauso”.

Maria Amelia Monti: il rapporto con Gerry Scotti

Attrice di cinema e teatro, Maria Amelia Monti non nasconde che si troverebbe in difficoltà nello scegliere tra l’uno e l’altro. Intervistata da ilsettimosenso ha però precisato: “penso che dipenda molto dalla parte, nel senso che se è una bella parte, è meraviglioso recitare sia in teatro, che al cinema. C’è da dire che io teatro ne ho fatto molto di più, il cinema meno, quindi ho ancora tante cose da imparare come attrice cinematografica”. Parlando poi del mestiere dell’attrice, la Monti ha aggiunto: “non è un mestiere “regolare”, nel senso che lavori intensamente, per un determinato periodo, poi hai dei mesi interi di riposo. Non è un lavoro prevedibile, ma la cosa più difficile del mio mestiere, è di riuscire a tenersi delle energie mentali per la famiglia, non tanto il tempo”.

Volto noto di tantissime fiction e serie di successi, inutile nasconderlo che il grande pubblico ricorda Maria Amelia Monti per la sit-com “Finalmente soli” con Gerry Scotti. Un successo straordinario che ha reso la coppia reale anche nell’immaginario del pubblico visto che l’attrice, ospite di Vieni da Me, racconta: “per tutti sono davvero la moglie di Gerry Scotti! Ogni giorno, ancora oggi, la gente mi ferma e mi chiede “Come sta Gerry?”, proprio come se fosse mio marito”. Un bellissimo rapporto quello tra la Monti e Gerry Scotti che va avanti ancora oggi a distanza di tantissimi anni dalla messa in onda della serie.



