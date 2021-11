Chi è Maria Bergamas, “madre” del Milite Ignoto/ Nel 1921 scelse la salma del Vittoriano

Chi è Maria Bergamas, la madre che scelse la salma del Milite Ignoto

Maria Bergamas, madre di uno dei tanti soldati che persero la vita al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, fu chiamata a scegliere, tra 11 salme di soldati non identificati, quella del Milite Ignoto durante una cerimonia che si tenne nella Basilica di Aquileia il 28 ottobre del 1921. La scelta della donna che avrebbe dovuto designare il Milite, ricorda Lorenzo Cadeddu nel libro “La leggenda del milite ignoto in Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche”, inizialmente ricadde su Anna Visentini Feruglio, udinese, madre di due figli dispersi in guerra, alla quale si preferì poi Maria Blasizza in Bergamas, originaria di Gradisca d’Isonzo, madre di un disperso irredento.

Il figlio Antonio Bergamas, infatti, era stato richiamato alle armi dagli austriaci nel 1914, quando la città di Gradisca apparteneva ancora all’impero. Antonio aveva disertato arruolandosi volontario con gli italiani nel 137esimo reggimento di fanteria della Brigata Barletta, con il nome fittizio di Antonio Bontempelli. Decorato di medaglia d’oro al valore militare, Antonio Bergamas morì sul monte Cimone di Marcesina, il 16 giugno 1916, durante l’offensiva austroungarica passata alla storia con il nome di Strafexpedition.

Maria Bergamas: “Ecco perché scelse la decima bara”

Nella Basilica di Aquileia, Maria Bergamas scelse, tra i resti di undici vittime sconosciute, il Milite Ignoto che sarebbe stato portato a Roma, all’Altare della Patria. Sorretta da quattro militari, teneva in mano un fiore bianco che avrebbe dovuto gettare su una delle bare, invece pose il suo velo nero decretando così la sua scelta. Intanto, tra in rintocchi delle campane e spari a salve, la banda della Brigata Sassari intonava “La Leggenda del Piave”. “La mamma raccontava che era decisa a scegliere l’ottava, o la nona, perché erano due numeri, che le ricordavano la nascita e la morte di Antonio. Ma quando fu dinanzi a quelle undici bare allineate, disse di aver provato vergogna, che nulla doveva ricordarle suo figlio, e fu spinta a scegliere la decima, perché fosse davvero un soldato ignoto quello che sarebbe andato a Roma”, raccontò la figlia Anna nel 1968 su La Stampa. Maria Bergamas morì il 22 dicembre 1953 e riposa nel cimitero di guerra di Aquileia, retrostante la basilica, vicino ai corpi degli altri 10 militi ignoti.

