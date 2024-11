Anche oggi 26 novembre 2024 torna una nuova puntata di Libera, la serie di Rai 1 che sta conquistando proprio tutti. Con la partecipazione di Lunetta Savino come protagonista, la fiction è pregna di un’aria di mistero e drama che coinvolge il pubblico ad ogni episodio. Di cosa parla Libera? La serie racconta della grande voglia di giustizia, tra processi in tribunale e ricerca della verità di Libera Orlando, giudice attorno alla quale ruota intorno tutta la storia.

Oggi 26 novembre 2024 il nuovo episodio parlerà della morte di Bianca. Le anticipazioni Libera, fiction di Rai1 svelano che si scoprirà infatti che la ragazza non è morta per un incidente, ma dietro a tutta la vicenda si nasconderebbe un terribile omicidio. Nel terzo episodio di Libera, in particolare, si cercherà la verità sulla ragazza morta tramite Vanni Rosani, colui che detiene la struttura Yacht Club, luogo in cui lavorava la stessa Bianca prima di morire. L’uomo svelerà alcuni dettagli che insospettiranno ancora di più la giudice e Pietro nell’episodio dal titolo: “Veritas laborat saepe, extinguitur numquam“, emblema di tutti gli interrogativi che si creeranno nell’indagine di questa morte sospetta.

Anticipazioni Libera fiction Rai1, la morte inaspettata di Vanni Rosani: scoperta inquietante

Le anticipazioni Libera continuano con il secondo episodio di puntata che sarà importantissimo per scoprire la verità su Bianca. Verrà fuori che la figlia della giudice è stata uccisa da qualcuno, e spunteranno novità da brividi sul proprietario Vanni Rosani, il quale sarebbe stato costretto da qualcuno a drogarla quella sera. Ma chi è stato ad obbligarlo? Purtroppo la ricerca del mandante sarà molto difficile, dato che Vanni verrà trovato morto poco prima di testimoniare in tribunale. Il suo corpo sarà trovato senza vita al porto di Trieste. Pietro e Libera, però non si arrenderanno e continueranno a cercare le tracce dell’assassino.

Libera continua ad essere la fiction di successo dell’anno con Lunetta Savino che interpreta una donna con un’etica altissima. Insieme a lei Matteo Martari, che veste i panni di un ex carcerato di nome Pietro Zanon, il quale aiuterà la protagonista a risolvere il caso. Tra gli altri attori spunta anche Claudio Bigagli nella parte di Davide Moresco, il vicequestore di polizia che era stato sposato proprio con la giudice in passato e padre di Bianca. Nel secondo episodio eravamo rimasti con Pietro Zanon, ex fidanzato della ragazza morta che ha deciso di contribuire alle indagini, permettendo di trovare una pista credibile per arrivare alla clamorosa verità. Non ci resta dunque che attendere questa sera per scoprire la verità sul mistero di Bianca! La fiction va in onda ogni martedì in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa, è possibili seguire gli episodi in diretta streaming su Raiplay dove restano sempre consultabili.