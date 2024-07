Maria Braccini, ex fidanzata Jannik Sinner: “Chiusa una porta se ne apre un’altra”/ Stoccata al campione?

Dopo un lungo silenzio Maria Braccini, l’ex fidanzato di Jannik Sinner, esce alla scoperto e lo fa con un post social in cui ha riepilogato i momenti più belli dell’ultimo periodo, oltre a ringraziare chi non ha mai mancato di sostenerla e dimostrarle affetto. Sono passati più di tre mesi da quando la ragazza era volata in Florida assieme al campione, documentando quelle giornate statunitensi con foto e scatti condivisi sui social, oltre ad un grazioso reel sulle note di Me Gustas Tu di Manu Chao.

In molti avevano interpretato quel reel come una dedica al suo fidanzato Sinner, ma non molto tempo dopo la loro relazione è finita senza troppo clamore. Sinner infatti sta vivendo una storia d’amore con Anna Kalinskaya e quella clip della Braccini è rimasto per diverso tempo l’ultimo contenuto postato dalla ragazza su Instagram.

Maria Braccini fa chiarezza dopo un lungo silenzio social e la rottura con Sinner: “Inizia un nuovo e lungo cammino”

“Sui social non ho mai parlato di me, non ho mai condiviso niente della vita privata o di cosa facessi”, ha spiegato nel suo posto la Braccini, riepilogando un po’ il suo ultimo periodo senza fare alcun riferimento diretto a Jannik: “Negli ultimi anni ho lavorato tanto per realizzare uno dei miei sogni più grandi. Sono stata paziente, ho studiato, sono stata respinta ma non ho mai smesso di crederci e di lavorare per migliorarmi, silenziosamente per non avere strade facilitate”.

L’ex fidanzata di Sinner ha spiegato di aver “fatto un viaggio per mettere la firma su un foglio davvero importante”, che considera a tutti gli effetti “l’inizio di un nuovo e lungo cammino”. La giovane ha poi detto grazie a tutte le persone che non l’hanno smessa di seguire e sostenere in quest’ultimo periodo. “Spesso, leggendovi, ho avuto gli occhi lucidi, consapevole dell’affetto e del supporto che mi avete dato. Grazie, grazie, grazie con tutto il cuore. […] Per ogni porta che si chiude ce n’è sempre un’altra che si apre”.











