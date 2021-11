Maria Chiara Giannetta è Blanca/ Da “Don Matteo” a “Blanca”: fidanzata con Maurizio Lastrico?

Maria Chiara Giannetta è “Blanca” su Rai 1

A distanza di qualche mese dalla fine di “Buongiorno, mamma!”, fiction trasmessa da Canale 5, Maria Chiara Giannetta torna in tv con un nuovo ruolo da protagonista. L’attrice vestirà infatti i panni di Blanca nella serie omonima in onda su Rai 1 a partire da lunedì 22 novembre. Nonostante la giovane età (è nata il 10 maggio 1993), può essere considerata una delle giovani stelle più apprezzate tra le interpreti italiane grazie anche alla sua versatilità. Il successo non l’ha portata a trascurare gli studi: è infatti laureata in Lettere e Filosofia a Foggia, sua città natale. Una volta lasciata la Puglia, si è perfezionata presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha poi debuttato in teatro. La popolarità, come per molte altre colleghe, è arrivata grazie alla Tv e a “Don Matteo” nel 2013 dove ha ottenuto un piccolo ruolo. Qualche anno dopo è poi entrata nel cast della serie con una parte più importante, quella di Anna Olivieri, che le ha permesso di entrare nel cuore dei telespettatori.

Maria Chiara Gannetta: mistero sulla sua vita privata

Parlando di Blanca in occasione della conferenza stampa di presentazione della serie tv, Matia Chiara Giannetta ha detto: “La vista tante volte distrae, mentre non vedendo si può andare più velocemente al cuore di cose, persone, situazioni. Sono doti che appaiono come superpoteri, ma a cui Blanca deve ricorrere per riuscire a essere una ragazza normale anche se lei normale non sarà mai, perché è proprio la sua condizione a renderla straordinaria“.

L’attrice preferisce però che si parli di lei per i risultati che sta ottenendo in ambito professionale e non tanto per la sua vita privata. Pur essendo presente su Instagram con un suo profilo, non si sa quindi se Maria Chiara abbia un fidanzato. Secondo alcuni rumors, l’attrice sarebbe impegnata con Maurizio Lastrico, con cui ha avuto modo di lavorare in “Don Matteo”, ma nessuno dei due per ora ha confermato la love story.

