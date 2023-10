Maria Chiara Giannetta/ “Per Blanca abbiamo incontrato Bocelli, Maurizio Lastrico? E’ nata un’amicizia”

Maria Chiara Giannetta, nota attrice italiana, protagonista da questa sera nella fiction Blanca, intervistata da Uno Mattina: “E’ stata un’esperienza bellissima, dal primo anno ci siamo messe noi tre per un mese (riferendosi al cane Fiona e all’addestratrice ndr), poi Carolina (l’addestratrice ndr) mi ha insegnato l’utilizzo della pettorina del cane guida ma anche dei trucchetti per gestire Fiona (il cane della fiction ndr). Quest’anno è stato molto facile, è stato molto semplice riprendere tutto quello che avevamo imparato il primo anno”. Maria Chiara Giannetta è nata in Puglia: “Che rapporto ho? Bellissimo, abbiamo tenuto in Puglia la conferenza stampa per Blanca, per me la Puglia è tutta casa, io adoro la mia terra, quando posso ci rientro”.

STASERA IN TV 24 FEBBRAIO/ Programmi Mediaset: su Canale 5 "salta" Buongiorno Mamma!

Nella fiction Maria Chiara Giannetta affronta un tema molto importante visto che la protagonista è una non vedente , e una dei suoi mentori è stato Andrea Bocelli: “Lo abbiamo contattato, siamo andati a casa sua e abbiamo visto come si muoveva in un ambiente come il suo che conosceva, invece noi non sapevamo come muoverci, era una casa nuova e lì vedi già il pregiudizio al contrario. Poi quando ci siamo salutati Andrea è corso giù dalle scale e mi sono spaventata ma poi mi sono sentita una cretina visto che lui è sceso benissimo.. è anche questo è il pregiudizio”.

Stasera in tv 15 febbraio 2023/ Programmi Mediaset: "Buongiorno, mamma!" su Canale 5

MARIA CHIARA GIANNETTA E L’ESPERIENZA A SANREMO: “FANTASTICO”

In studio a Uno Mattina anche l’addestratrice di Fiona, il bulldog cane guida usato nella fiction: “Il segreto con lei è il biscottino – le parole di Carolina Basile – a che età si possono iniziare ad addestrare i cani? Sin da cuccioli si comincia un’educazione di base, non è un addestramento, poi in base alle doti che riscontriamo nel cane mano a mano iniziamo l’addestramento. Devono essere predisposti. Il cane deve essere socievole, essere abituato ad essere in mezzo alle persone e per il cane deve essere un divertimento non un lavoro e in questo dobbiamo dire che è stato bravissimo anche il padrone del cane, che è Marco: lui gli ha insegnato delle piccole regole e noi l’abbiamo trasformata in una star”.

Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta/ "Lavorare insieme è stimolante, facciamo..."

Di nuovo Maria Chiara Giannetta: “Quando mi ha vista quest’anno ha capito subito che dovevamo lavorare…”, riferendosi al cane. Sull’esperienza a Sanremo con Maurizio Lastrico: “E’ stato bellissimo, l’idea ce l’avevamo da tempo. Mi consigliò di fare un pezzo su Blanca e quindi un pezzo un po’ più comico. E’ nata un’amicizia, ancora adesso proviamo a collaborare, comunque mi sono divertita tantissimo”. Maria Chiara Giannetta ha quindi cercato di dare qualche anticipazione: “Con l’ispettore Zeno come va a finire? Te lo dico a te? Vediamo questa sera e poi vediamo che succede”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA