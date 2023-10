Maria Chiara Giannetta torna con la seconda stagione di ‘Blanca’/ “Lei una donna che cade e si rialza subito”

Maria Chiara Giannetta racconta il personaggio di Blanca: le sue parole

La fortunata serie Blanca, torna con la seconda stagione in onda da giovedì 5 ottobre su Rai 2. In occasione dell’imminente esordio, Maria Chiara Giannetta, ai microfoni del Corriere della Sera, parla del personaggio che interpreta ovvero una detective ipovedente: “La sua cecità è la sua grande forza, il motore che la spinge, non è una persona invincibile ma è una donna che quando cade si rialza subito e ci riprova: questa è l’essenza del personaggio di Blanca. ”

L’attrice svela: “Per me Blanca non è una supereroina, ma una ragazza in crisi che vuole abbattere i suoi limiti emotivi, è una persona piena di scudi e di armature che non riesce a cedere all’amore perché è troppo concentrata su se stessa, forse anche per orgoglio. Lei e il co-protagonista (Giuseppe Zeno) devono fare i conti con il loro brutto caratteraccio. Ed è un aspetto che mi piace perché è stimolante lavorare sui difetti dei personaggi, non solo sulle cose buone“.

Maria Chiara Giannetta: “Lavorare con Raoul Bova? Bellissimo”

Maria Chiara Giannetta ha lavorato a stretto contatto con Raoul Bova sul set di Buongiorno Mamma, fortunata fiction targata Rai. I due attori, sono stati ospiti di Verissimo dove hanno parlato del loro rapporto professionale: “Lavorare con Maria Chiara è bellissimo, stimolante. Riusciamo a trovare complicità, divertimento, stimoli. Lei è molto imprevedibile e mi induce a ricercare nuove cose” ha dichiarato Bova.

L’attrice, invece, ha aggiunto: “È stato bello rivedersi con Raoul Bova sul set di ‘Buongiorno, mamma!’. Dalla prima alla seconda stagione, avendo fatto tantissime esperienze diverse, penso di avere portato qualcosa in più anche a Raoul. La persona a cui mi ispiro e a cui comunico le cose belle o brutte, però, è sempre mia mamma”.

