Caterina Balivo, gaffe con Cecilia Rodriguez/ “Pensavo parlassi di Francesco Monte”

Nuova gaffe per Caterina Balivo nel corso dell’appuntamento quotidiano di Vieni da me. Dopo quello con Massimo Boldi e quello con Ilaria Spada, la conduttrice del format in onda su Rai 1 si è resa protagonista di un erroraccio nel corso dell’intervista alla coppia Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser. «Mi sa che hai parlato un po’ di tempo con Francesco, mi sa che hai parlato un po’ di tempo con suo padre», le parole della sorella di Belen Rodriguez in merito ad una domanda fatta al compagno, ma all’ex modella non era proprio parso chiaro il Francesco nominato, come ammesso poco dopo: «Scusa, hai detto Francesco ed ho avuto un flash, perché per me è Moser…». Un momento di gelo in studio, con Ignazio Moser visibilmente imbarazzato per quanto accaduto: per chi non lo sapesse, infatti, il riferimento è a Francesco Monte, l’ex compagno di Cecilia Rodriguez a cui lui ha “rubato” la donna…

CATERINA BALIVO, GAFFE CON CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER

L’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è nato tra le mura del Grande Fratello Vip, ma in quel periodo la showgirl argentino era fidanzata con Francesco Monte. La rottura con quest’ultimo fece clamore, così come la relazione con il figlio della leggenda del ciclismo, Francesco Moser. Dopo un primo momento di imbarazzo, i due ospiti sono tornati a sorridere, anche grazie al cambio di argomento: Caterina Balivo ha infatti iniziato a parlare del ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, voltando pagina e dicendo così addio al clima gelido. A proposito della loro relazione, Cecilia ha spiegato: «Molte persone non credevano alla nostra storia, io sono stata me stessa, ho seguito il mio cuore e quello che mi andava di fare. Io sono gelosa, lo guardano troppo e quindi questa cosa mi fa arrabbiare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA