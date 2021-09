Maria Cristina Di Nicola e Lorenzo, moglie e figlio Nino Castelnuovo/ Un amore nato..

Maria Cristina Di Nicola è la moglie di Nino Castelnuovo che è stata accanto all’attore, deceduto oggi all’età di 84 anni, fino al suo ultimo respiro. La coppia aveva pronunciato il fatidico sì nel 2010. Prima di sposare Maria Cristina Di Nicola, l’attore era stato sposato con l’ex attrice Danila Trebbi da cui aveva avuto un figlio, Lorenzo, nato nel 1992. La storia d’amore tra Maria Cristina Di Nicola e Nino Castelnuvo ha affrontato anche la prova della malattia dell’attore.

Per amore del marito, Maria Cristina aveva rivolto un appello ai microfoni di Storie Italiane per ricevere un aiuto economico dall’INPS riuscendo ad ottenere, poi, l’indennità di accompagnamento. «Mi ha chiamato l’avvocato, ha detto che finalmente hanno liquidato questa famosa indennità di accompagnamento, quindi sono arrivati gli aiuti», aveva detto su Rai1 al Sabato Italiano di Eleonora Daniele nel 2018.

Maria Cristina Di Nicola e l’amore con Nino Castelnuovo

Quello tra Maria Cristina Di Nicola e Nino Castelnuovo è stato un grande amore che ha dovuto affrontare anche la malattia dell’attore. La moglie di Nino ha combattuto per ottenere degli aiuti economici rilasciando numerosi appelli in tv. Proprio la famiglia ha annunciato la scomparsa dell’attore condividendo il dolore per la sua morte.

“Si chiude nel dolore per la perdita del caro Nino e richiede comprensione e riservatezza in questo momento difficile” è la nota che ha diffuso la moglie Maria Cristina, il figlio Lorenzo e la sorella Marinella.

