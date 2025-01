Maria D’Amelio, chi è la moglie di Ivan Granatino: i figli Carolina e Francesco

Ivan Granatino è tra gli ospiti di puntata de La volta buona, che torna in onda oggi pomeriggio con il consueto appuntamento con Caterina Balivo su Rai 1. Ci sarà spazio anche per un’intervista al celebre rapper originario di Caserta che, per l’occasione, sarà affiancato in studio dalla sua famiglia. Il concetto di “famiglia”, d’altronde, è un tema a lui davvero caro; non è solo il titolo del suo ultimo album di successo, ma è soprattutto la colonna portante della sua vita caratterizzata da importanti affetti.

Tra questi un ruolo fondamentale lo ricoprono la moglie Maria D’Amelio e i figli Carolina e Francesco. A differenza del marito, la donna è estranea al mondo della musica e dello spettacolo così come i due bambini nati dalla loro storia d’amore. La famiglia rappresenta però, per il rapper e per la sua musica, un’ispirazione speciale e ogni canzone del suo ultimo disco sembra racchiudere un significativo importante che lo lega ai suoi affetti.

Ivan Granatino e i figli: “Sono il futuro e il vero senso della vita“

In un’intervista rilasciata a Fanpage lo scorso giugno, Ivan Granatino aveva rivelato alcuni riferimenti alla famiglia contenuti nel disco omonimo. Soffermandosi sul brano Bella comme ‘a te, che si è rivelato un grandissimo singolo di successo, ha raccontato: “Questo pezzo è uno dei tre brani totalmente autobiografici perché l’ho scritto fuori da una sala operatoria: dentro c’era mia moglie per un intervento molto delicato”. E ha aggiunto: “Una canzone fatta dei miei sogni, dei miei figli e delle mie passioni più grandi“.

Anche nella canzone O senso da’ vita si parla di famiglia e, in questo caso, è stato ispirato soprattutto dai figli Carolina e Francesco: “Il pezzo è una ballata che racconta la vita, una carezza all’unica cosa che rimane per sempre davvero nostra. Ho guardato al futuro e chi mi conosce lo sa bene che io sono molto legato alla mia famiglia. Un sorriso d’amore verso ciò che riesce a farci dimenticare tutto, come i figli che per me sono il futuro e “il vero senso della vita”“.