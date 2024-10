Tra i volti della musica italiana spicca il ruolo di Ivan Granatino; numeri importanti tra streaming e visualizzazione e in particolare con l’ultimo album ‘Famiglia’; un lavoro autobiografico che riflette le sue esperienze di vita ed è una sorta di tributo agli affetti più cari, dalla moglie Maria D’Amelio ai figli Francesco e Carolina. Il cantautore dimostra così, con canzoni dense di significato, quanto la musica possa essere sopra ogni casa il veicolo più autentico per trasmettere le emozioni più pure.

Ma chi è Maria D’Amelio, moglie di Ivan Granatino? E’ necessario sottolineare quanto l’artista sia particolarmente riservato nel merito della sua vita privata e dunque, ne consegue, la medesima linea da parte della madre dei suoi figli: Francesco e Carolina. Sappiamo che non appartiene al mondo della musica ma, in virtù del legame sentimentale con il cantante, ne è comunque parte in qualità di ispirazione emotiva, così come i figli. Lo dimostrano le stesse parole di Ivan Granatino che – intervistato da Fanpage – ha raccontato proprio come quasi ogni canzone del nuovo album – ‘Famiglia’ – racchiuda un significato che parte proprio dai suoi affetti più cari.

Ivan Granatino, l’ultimo album celebra la famiglia: dai figli Francesco e Carolina alla moglie Maria D’Amelio

Partendo dalla canzone ‘O senso da’ vita, Ivan Granatino ha infatti spiegato: “Ho guardato al futuro e chi mi conosce lo sa bene che io sono molto legato alla mia famiglia; un sorriso d’amore verso ci che riesce a farci dimenticare tutto, come i figli che per me sono il futuro e il vero senso della mia vita”. Queste le parole del cantante che, ovviamente, è stato ispirato anche dall’amore per sua moglie Maria D’Amelio.

Sempre nell’intervista per Fanpage, Ivan Granatino ha raccontato come il singolo ‘Bella comme ‘a te, sia nato proprio in un momento particolarmente difficile legato a sua moglie Maria D’Amelio. “Questo pezzo è uno dei tre brani totalmente autobiografici perchè l’ho scritto fuori da una sala operatoria: dentro c’era mia moglie per un intervento molto delicato”.

