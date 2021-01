Maria de Filippi al posto di Fabio Fazio a Che Tempo che fa/ Lei lo caccia e poi…

Maria de Filippi al posto di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. La sanguinaria torna ospite in Rai e mette in scena uno show tutto suo silurando il padrone di casa e puntando tutto su Luciana Littizzetto pronta a mandare la sua lettera di fuoco al conduttore. Taglia così la testa al toro Maria de Filippi che, sicura di non poter avere Fabio Fazio a C’è Posta per te, ha portato il programma da lui facendo entrare la sua busta e usando Nino Frassica come postino. Il siparietto è tutto da ridere ma in molti sono convinti del fatto che solo un personaggio del suo calibro potesse mettere tutto in subbuglio in questo modo trasformando la sua intervista in qualcosa di unico e forse raro.

Maria de Filippi caccia via Fabio Fazio che rientra come protagonista di un invito a C’è Posta per Te

Da una parte della busta ha preso parte Luciana Littizzetto e dall’altra Fabio Fazio. Il conduttore mette posto sul divanetto insieme a Nino Frassica che si lascia andare subito alle lacrime richiamato proprio da Fazio. Poi lui e la collega si lasciano andare ad uno scambio di battute sulla busta con Fazio che fa notare “Ha il cambio manuale!” e la sanguinaria che risponde a tono: “Beh… siamo in Rai, non siamo a Mediaset”. La cosa che fa gongolare Fazio è proprio il fatto che Luciana debba stare zitta, un evento davvero raro. La comica legge la sua lettera scusandosi per il suo comportamento che di solito non si addice ad una ragazza cresciuta dalle suore: “Io ti voglio bene, sei la mia metà, la metà vuota del mio bicchiere mezzo pieno, sono la pentola che batti con i tuoi coperchi, come te non ne conosco altri e questo mi fa ben sperare…”. Alla fine la Littizzetto lo paragona anche ad un bidet al grido di “siamo una coppia perfetta, la mia è poesia!”.

Ecco il video del momento:





