Maria De Filippi caccia un concorrente e va via/ Video, sfuriata a Tu si que vales!

Pubblicità

Uno dei momenti più discussi dell’ultima edizione di Tu si que Vales è la sfuriata di Maria De Filippi ad uno dei concorrenti della terza puntata. In questa, riproposta in replica oggi 29 aprile 2020, ai quattro giudici si presenta infatti Pietro, un concorrente che dice di essere una sorta di santone dalle strane abilità. La missione che porta in scena sul palco è quella di dimostrare a tutti di essere capace di comprendere le persone semplicemente facendogli incrociare le mani. Se inizialmente è il modo di porsi che indispone i telespettatori, a far infuriare Maria sarà però una particolare richiesta del concorrente. “Per questo numero avrei però bisogno di una ragazza vergine!” chiede infatti Pietro.

Pubblicità

Maria De Filippi furiosa a Tu si que vales: lascia lo studio per colpa di un concorrente

Maria De Filippi rimane senza parole di fronte a tale richiesta, e lo fa notare chiedendosi “Ma ora secondo te una deve alzarsi e dire che è vergine?” Lui però rincara la dose, chiedendo addirittura una “certificazione della verginità”. È a questo punto che la conduttrice sbotta: “Per me lei può uscire subito”, dichiara De Filippi che lascia poi lo studio in attesa che sia lui ad andare via. Rudy Zerbi rincara la dose: “La cosa più bella che puoi fare è chiedere scusa a tutti e andare via”. E mentre il pubblico urla “Fuori!”, l’uomo lascia il palco definitivamente. Solo a quel punto Maria riprende il suo posto in giuria. (Clicca qui per il video)



© RIPRODUZIONE RISERVATA