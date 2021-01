Maria De Filippi “censura” Barbara D’Urso a Uomini e Donne?/ Video, nome bippato e…

Barbara D’Urso citata e ‘censurata’ in un programma di Maria De Filippi? Sì, è proprio quanto accaduto nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda il 21 gennaio 2021 su Canale 5. Al centro dello studio c’è Gemma Galgani che, dopo aver chiuso definitivamente con Maurizio, riceve un nuovo pretendente. L’uomo fa i consueti apprezzamenti del caso, poi racconta un episodio particolare riguardante Gemma: il momento in cui la dama, qualche anno fa, ha subito un’operazione ai denti. La cosa avvenne proprio in modo televisivo: Gemma partecipò a Selfie, programma condotto da Simona Ventura che aiutava alcune persone a modificare e perfezionare parti del proprio corpo. Il cavaliere, ricordando quel momento, ha ammesso di essersi molto preoccupato per Gemma, ed è a questo punto che ha tirato in ballo la conduttrice di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso, nome bippato a Uomini e Donne: perché?

Il cavaliere, in studio a Uomini e Donne di fronte a Gemma, le ha infatti confessato: “Quando sei stata in ospedale… che hai avuto l’intervento chirurgico alla bocca… non ti nascondo che sono cattolico… mi sono fermato in una chiesa a pregare che ti andasse bene l’intervento.” Tina Cipollari ha chiesto allora se si riferisse “alla plastica facciale” della Galgani, ma lui ha negato, rispondendo: “No, il problema dei denti nel programma della D’Urso”. Il labiale fa chiaramente il nome della conduttrice ma viene però bippato in modo che non si senta. In tanti si sono allora chiesti il perché, se possa essere per la gaffe fatta dal cavaliere (Selfie è stato condotto dalla Ventura e non dalla D’Urso), o per qualche altro motivo al momento misterioso.

Attenzione: Non è stata bippata la Ventura, ma la D’Urso. Il tizio parlava di “Selfie” ma ha sbagliato conduttrice e dal labiale si capisce chiaramente. #uominiedonne pic.twitter.com/UWb3hTIb9C — Vero_TV 📺 (@Veronique__94) January 21, 2021





