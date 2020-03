Maria De Filippi contro il Coronavirus/ “Dobbiamo continuare a sognare” (Amici 2020)

Maria De Filippi contro il Coronavirus, la conduttrice ha voluto lanciare un messaggio su questo difficile periodo dell’Italia all’inizio di Amici. In uno studio deserto la donna ha voluto esprimere le sue idee, sottolineando quelle che al momento sono delle speranze: “Il Governo ci ha chiamato a un atto di responsabilità. Ha dato delle regole precise, privando noi delle nostre abitudini e andando a intervenire sulle libertà personali. C’è da parte di tutti noi però la speranza che di fronte ai sacrifici si possa tornare presto ad abbracciarsi e a baciarsi. Avete il diritto di continuare a sognare“. Maria non perde l’occasione per fare del bene al popolo, cercando di mandare un messaggio davvero importante per tutti.

Amici non si ferma anche se si va avanti in un clima surreale con pochissimi presenti all’interno dello studio. Tra gli assenti c’è Loredana Bertè, sostituita per l’occasione da Christian De Sica. La nota cantante ha voluto specificare: “Questa sera, nonostante sia in piena salute, vivendo nella zona blindata di Roma e tenendoci alla vostra e alla mia salute non sarò ad Amici. Mando un abbraccio a Maria e un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Speriamo a prestissimo. Vi guarderò da casa. Invito tutti a rispettare quelle che sono le direttive governative”.

