Maria de Filippi e Gabriele Costanzo/ Maurizio: “Non sono dei raccomandati”

Maria de Filippi e Gabriele Costanzo raccomandati? Dite tutto a Maurizio Costanzo ma non questo e soprattutto non ditelo al pubblico che da anni segue la sanguinaria in tv regalandole un meritato successo. Ai suoi fan non interessa che nei suoi programmi ci siano sempre gli stessi ospiti facenti parte di una ristretta cerchia di amici e non interessa nemmeno che i ragazzi che vanno nel suo reality spesso poi hanno da ridire sui social, al pubblico interessa vivere le emozioni che lei regala ogni giorno e poi sentirla parlare spiegando sentimenti, legami e intrecci quasi come fosse una psicologa. Certo, il suo arrivo in tv è stato aiutato dal suo matrimonio con Maurizio Costanzo ma tante altre showgirl o conduttrici hanno avuto la stessa spinta senza arrivare molto lontano. Lei stessa lo ha ammesso nelle sue recenti interviste sottolineando: “Quando ho iniziato a fare televisione, tutti dicevano ‘la fa perché sposata con Maurizio’. Era vero: non avrei mai avuto la possibilità di fare un numero zero di un programma se non fossi stata sposata con Maurizio. Era vero. Ok? Sapevo anche che se poi il programma non andava bene, mi cacciavano..Non ho fatto un dramma di una cosa vera, mi è servita a cercare di far bene, non a dire ‘cattivi voi che lo dite’. Sarebbe stato inutile, perché tanto lo avrebbero detto comunque. Era meglio che lavorassi e mi preparassi per il programma“.

MARIA DE FILIPPI E GABRIELE COSTANZO, NON CHIAMATELI RACCOMANDATI

Maurizio Costanzo quindi non ha intenzione di tirarsi indietro quando si tratta di ammettere che alcune occasioni in più ci sono rispetto agli altri e lo stesso ha fatto Maria de Filippi che parlando del figlio al Fatto Quotidiano ha ammesso: “Mio figlio Gabriele un raccomandato? Non l’ho mai trattato come tale, è solo un ragazzo che ha avuto la fortuna di avere un’opportunità di lavoro, dove sono tutti ragazzi giovani. Sicuramente lo guardano in modo diverso…”. Il giovane figlio adottivo della coppia si occupa dei programmi in onda su Mediaset ma, in particolare, alla parte digitale e, quindi, a WittyTv, la piattaforma che mette insieme puntate, clip e contenuti originali dei programmi della conduttrice e di Fascino.



