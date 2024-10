Maria De Filippi e il ritorno di Teresa Langella e Andrea Dal Corso a Uomini e Donne

Puntata emozionante quella di Uomini e Donne trasmessa oggi, mercoledì 2 ottobre, per i fan storici del programma di Maria De Filippi perché in studio sono tornati Teresa Langella e Andrea Dal Corso che, con la loro storia, hanno appassionato i telespettatori sia durante la partecipazione al programma che successivamente. Andrea e Teresa si sono conosciuti proprio a Uomini e Donne: all’epoca, lei era la tronista e lui il corteggiatore. Teresa fu subito colpita da Andrea sul quale, tuttavia, in tanti avevano dei dubbi tranne Tina Cipollari che, oggi, ha sempre ribadito di non sbagliarsi mai e di aver sempre creduto al reale interesse di lui per Teresa.

A distanza di anni, la coppia è sempre più innamorata ed è convolata a nozze alla presenza delle rispettive famiglie che, pur appartenendo a due realtà diverse (lui è di Venezia e lei di Napoli, ndr),, si sono unite per celebrare l’amore della coppia che ha anche voluto ringraziare Maria De Filippi.

La lettera di Teresa Langella e Andrea Dal Corso per Maria De Filippi

Emozionati, Teresa Langella e Andrea Dal Corso hanno poi ringraziato Maria De Filippi con una toccante lettera. “Se non fosse per te, per la tua incredibile squadra, probabilmente tutto questo non sarebbe accaduto. Hai fatto tutto questo senza chiedere nulla. Unisci culture diverse, fai nascere amori. Ci auguriamo un giorno di poter trascorrere un po’ di tempo con te perché la vita corre in fretta e trascorrere del tempo con le persone che si vogliono bene è la cosa più preziosa“, legge Teresa.

Al termine della lettera, Maria De Filippi lascia il suo posto sulle scale per abbracciare gli sposi che ballano nello studio dove il loro amore è nato sulle note di “Bruciare per te” di Elisa.