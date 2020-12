Maria De Filippi fa piangere Silvia Toffanin/ “Sei stata brava quando tua madre…”

Per la puntata natalizia di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato Maria De Filippi. La conduttrice, in collegamento, prima di rispondere alle domande della collega ha voluto prendere parola per sottolineare la stima nei suoi confronti. In particolare, la De Filippi ha ricordato di come Silvia sia andata in onda anche il giorno dopo la morte della sua mamma, un gesto da qualcuno anche criticato. Maria, che ha vissuto in prima persona questa esperienza, ha allora evidenziato il coraggio della Toffanin. “Sei stata molto brava quando in una determinata circostanza hai scelto di lavorare. – ha ammesso Maria – Te lo dico pubblicamente perché è capitato anche a me, so cosa vuol dire e perché si fa. È una scelta forte che non tutti capiscono ma per me è la scelta giusta”.

Maria De Filippi e il ricordo del Natale con la sua mamma

Le parole di Maria De Filippi hanno inevitabilmente commosso Silvia Toffanin che non è riuscita a trattenere le lacrime. “Adesso come faccio ad andare avanti?” ha cercato di smorzare la conduttrice di Verissimo che, non senza un po’ di fatica, ha poi rilasciato l’argomento ma alla sua ospite, chiedendole del Natale trascorso in passato con la sua mamma, che oggi non c’è più. La De Filippi ha allora raccontato di un’atmosfera magica fatta di piccoli lavori manuali e del presepe preparato insieme alla sua mamma, un bellissimo ricordo che porta con se da quando è piccola: “Quelli per me sono stati i Natali più belli”, ha concluso la conduttrice.



