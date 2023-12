Maria De Filippi festeggia i 62 anni senza Maurizio Costanzo/ Poi la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi

Maria De Filippi, primo compleanno senza Maurizio Costanzo

Lo scorso 5 dicembre, Maria De Filippi ha festeggiato il suo 62esimo compleanno e l’ha fatto lavorando e circondandosi dei suoi collaboratori che, insieme al figlio Gabriele, formano la sua famiglia. Lavoratrice instancabile, per la conduttrice, è stato il primo compleanno senza Maurizio Costanzo dopo anni vissuti al suo fianco. Gli ultimi mesi non sono stati facili per la De Filippi che, dopo aver detto addio al marito, ha reagito tornando subito a lavorare. Per la prima volta, ha mandato in onda le sue produzioni senza Costanzo e appoggiandosi sulla sua famiglia lavorativa.

Nel giorno del suo compleanno, così, è stata inondata d’affetto ricevendo anche la telefonata di Fiorello che pensava di svegliarla e, invece, l’ha beccata già operativa per cominciare la sua giornata e proprio a lavoro ha ricevuto la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi.

La sorpresa di Pier Silvio Berlusconi per Maria De Filippi

Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 13 dicembre, ha pubblicato alcune foto della festa di compleanno che Maria De Filippi ha ricevuto a lavoro. Circondata dai suoi collaboratori, la conduttrice ha concesso qualche foto a lavoro mostrando quella che è la sua quotidianità. Maria, inoltre, ha ricevuto una valanga di biglietti di auguri e fiori con cui chi la conosce ha voluto inondarla d’affetto in un giorno speciale.

E per dimostrarle il proprio supporto, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di farle gli auguri personalmente presentandosi negli Studi Elios dove la conduttrice era in procinto di fare le sue riunioni lavorative. Una visita inaspettata quella di Berlusconi che ha dimostrato affetto e stima verso la regina degli ascolti di canale 5.













