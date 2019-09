Maria De Filippi/ Il suo Amici Celebrities sarà un successo?

Maria De Filippi, lancia lo spin-off Amici Celebrities

Guida indiscussa del sabato sera, Maria De Filippi si prepara al debutto del suo nuovo programma. O meglio una versione diversa di uno dei suoi show più gettonati fra i giovani talenti. Amici Celebrities andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, sabato 21 settembre 2019, e vedrà le squadre composte dai volti noti dello spettacolo. Maria non poteva che essere presente al taglio del nastro e la ritroveremo ancora una volta in studio, ma la sua presenza non sarà continua. Come ricorda Blogo, la moglie di Maurizio Costanzo verrà sostituita in una seconda fase da Michelle Hunziker, che prenderà il suo posto come conduttrice. Naturalmente Maria sarà comunque parte integrante del motore che fa muovere il tutto, concentrandosi sull’organizzazione dietro le quinte e sulla produzione con la sua Fascino. Per la regina del piccolo schermo il mese di settembre è tra l’altro particolarmente intenso. Il suo Uomini e Donne, diviso ancora una volta fra Trono Classico e Over, è ritornato in pista appena lo scorso lunedì.

Maria De Filippi, Amici Celebrities: sodalizio femminile con…

Il sodalizio al femminile lanciato da Maria De Filippi l’anno scorso è già attivo in diverse sue creazioni. Nella passata stagione televisiva, la nota conduttrice ha scelto infatti di serrare le fila con diverse colleghe donne, che chi più chi meno, ha fatto poi rientrare in alcuni suoi progetti. Prima fra tutti Michelle Hunziker, che ha convocato all’inizio dell’estate scorsa per parlarle di Amici Celebrities ed affidarle il timone. Un colpo di scena per tutti i fan che già pensavano ad una presenza assoluta della De Filippi, che in questo caso ha scelto di fidarsi del proprio intuito e di cambiare rotta. Un segugio per i contenuti che fanno ascolti? Di sicuro sì, a giudicare dai consensi ricevuti in tanti anni per molti dei suoi show. A parlare del suo noto intuito del resto è anche Kledi, che durante un’ospitata da Vieni da me ha speso belle parole per l’ex mentore. Il ballerino ha segnato una presenza di 15 anni in Amici ed ancora oggi nutre un forte affetto per quella donna generosa, forte quanto pignola. “Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno”, ha dichiarato invece al settimanale Chi il marito Maurizio Costanzo, in occasione delle ultime vacanze estive ad Ansedonia. Un dettaglio significativo che conferma quanto Maria sia abile a gestire qualsiasi contesto dentro il piccolo schermo e fuori da esso, anche quando si parla di sentimenti.

