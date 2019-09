Amici celebrity/ L’edizione vip boicottata dai fan di Maria De Filippi?

Tutto è pronto per l’inizio di Amici Celebrities che prenderà il via sabato sera su Canale5 per la gioia dei patiti del genere. Canti, balli e una serie di vip divisi in due squadre pronti a scontrarsi per portare a casa la vittoria finale, a chi toccherà? In via eccezionale la padrona di casa sabato sera sarà Maria De Filippi poi il timone passerà a Michelle Hunziker che dovrà tenere le redini dei vip allo sbaraglio. Fin qui tutto normale se non fosse che nelle ultime ore è scoppiata una vera e propria polemica che potrebbe portare i fan storici di Maria De Filippi a boicottare la trasmissione. Cosa è successo di così grave? A quanto pare i fan del programma non hanno gradito la decisione della Sanguinaria di mettere insieme un’edizione vip ma senza richiamare negli studi e in sala i suoi vecchi pupilli ma aprendo le selezioni ad attori, calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo.

AMICI CELEBRITIES AL VIA MA LE POLEMICHE NON MANCANO

Da anni ormai i fan chiedono a gran voce un’edizione vip per riportare indietro i vincitori o i finalisti delle passate edizioni di Amici e celebrare così i 20 anni di un programma che ha fatto la storia della televisione e che è arrivato in tv ancora prima di tutti gli altri programmi rivolti al successo e ai volti noti. Al momento non è arrivata una risposta da parte di Maria De Filippi e della sua redazione e non sappiamo nemmeno se, in relazione al successo o meno del programma, ci sarà la speranza di rivedere le vecchie glorie di Amici, non ci rimane che sperare e metterci comodi per scoprire se questa versione ci regalerà le stesse emozioni di quella “normale”, anche se sarà molto difficile.

