Maria de Filippi “Libro del cuore? Il Vangelo”/ “Alessandra Celentano andrà via se..”

Maria de Filippi si racconta a 360 gradi in una lunga intervista a Vanity Fair in cui parla del suo rapporto con la televisione in questo periodo ma anche di come sta passando la quarantena tra letture (sembra si sia fatta rapire molto dalle chat arrivate per Gemma Galgani nel nuovo Uomini e donne) e di come ha intenzione di ripartire con i suoi programmi tv dopo e durante questo difficile motivo. Tra tutte le dichiarazioni, però, quella che ha subito colpito tutti è legata al suo libro del cuore che per Maria de Filippi è il Vangelo. La questione è soprattutto legata ad una questione di cuore e di quando, da bambina, la domenica andava a Messa: “La gente ora magari dirà “oddio”, ma il mio libro del cuore è il Vangelo, ma non per una questione di chiesa. Mio padre era molto cattolico e mi portava la domenica a messa: le letture erano il momento più bello per me, seguivo solo quello. Le parabole per me erano delle storie”.

MARIA DE FILIPPI DICE LA SUA SU ALESSANDRA CELENTANO E FILIPPO BISCIGLIA

Le storie sono quelle che la fanno muovere e che hanno dato senso anche ai suoi programmi, sia che esse siano storie personali al servizio di C’è Posta per te, sia che lo siano di voglia di emergere come con Amici. Proprio dei suoi programmi poi Maria de Filippi parla rivelando che, tenendo conto delle restrizioni, si sta lavorando a Temptation Island, con la speranza di poter poi andare in onda e registrare, ma anche del ritorno di Amici nella speciale versione Speciali che è una versione rivista di Amici Vip che doveva andare in onda proprio in primavera. Proprio in relazione ai suoi programmi e ai suoi compagni di avventura, la sanguinaria parla anche delle liti che in questo periodo l’hanno vista protagonista proprio ad Amici, in una versione e l’altra, contro Alessandra Celentano e Filippo Bisciglia: “Io in quello sono vera, nel bene e nel male. Quando discuto con una persona con cui ho una confidenza particolare su qualcosa che non ritengo giusto, la discussione non è calmierata dalla presenza del pubblico o dalla telecamera… Filippo sapeva cosa poteva andare in onda visto che era protagonista delle sue dichiarazioni e, oltretutto, avvezzo alla tv. Mi sono storta sul suo apparente stupore. Io non faccio mai trappole a nessuno… La Celentano uguale: sul web dicono che verrà cacciata, ma non è vero. Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati. Alessandra ci sarà negli speciali di Amici mentre Veronica no, ma solo perché sta lavorando ed è impegnata con le coreografie. Non è stata mica mandata via”.



