Maria De Filippi, lite furiosa con concorrente a Tu sì que vales 2022/ “Mi sono sentita usata!”

È una delle conduttrici più ermetiche della TV italiana, il pubblico la conosce anche per la sua riservatezza e le emozioni controllate anche di fronte a storie tragiche, eppure anche Maria De Filippi ha ceduto alla rabbia in TV. È accaduto durante le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, in onda a partire da settembre su Canale 5. Durante le riprese si è infatti scatenata una lite tra la conduttrice – nello show una dei quattro giudici – e un concorrente che sarebbe stato poco sincero.

A raccontarlo è stata proprio Maria De Filippi nell’intervista rilasciata al settimanale OGGI, la stessa nella quale ha raccontato aspetti molto privati della sua vita, come il dolore per la perdita dei genitori e la sua paura della morte.

Maria De Filippi è stata la protagonista di un’accesa lite a Tu si que vales 2022, la più forte mai vista della conduttrice in TV. È stata lei stessa a raccontare che “Si è presentato un signore con dei suoi quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per poter dare una mano a una redattrice. In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv. Poi mi sono pentita e addirittura sentita in colpa per la reazione avuta. Detesto perdere il controllo.” A chi teme che la scena verrà tagliata, la De Filippi chiarisce che non sarà così: “Vedrete tutto, perché tutto andrà in onda.” Si preannuncia insomma un’edizione di Tu sì que vales ricca di colpi di scena.

