Maria De Filippi, moglie Costanzo/ “Alla quarta volta quella giusta la azzecchi”

Maria De Filippi: moglie di Maurizio Costanzo dal 1995

Maurizio Costanzo sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 27 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Il giornalista, dopo tre matrimoni alle spalle, è sposato dal 1995 con Maria De Filippi. All’inizio la loro è stata una storia d0’amore clandestina: il noto giornalista, infatti, era legato alla conduttrice Marta Flavi che aveva sposato nel 1989. “All’epoca eravamo amanti, siamo stati scoperti ed è stata fatta una scelta, o stiamo insieme o ci separiamo. Quando fummo scoperti, c’erano implicazioni familiari, perché nessuno sapeva nulla, io lavoravo per lui ed avevo paura”, ha raccontato Maria De Filippi, rivelando che Marta Flavi scopri la loro relazione tramite una telefonata. Il 28 agosto 2020 Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno festeggiato 25 anni di matrimonio: “Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi”, ha scherzato Costanzo, come riportato da Vanity Fair.

Camilla e Saverio, figli Maurizio Costanzo/ Gabriele, adottato con Maria De Filippi

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: le nozze d’argento

A proposito del suo rapporto con Maria De Filippi, Maurizio Costanzo ha rivelato al settimanale DiPiù: “Non ci annoiamo mai perché il nostro legame è basato sul dialogo aperto e continuo…Ci confrontiamo su tutto”. Il conduttore ha aggiunto di non aver mai pensato di separarsi da Maria: “Se in una convivenza è normale ci sia qualche momento di tensione, non mi è passato mai per la testa l’idea di separarmi da Maria”. In una lunga intervista a Gente di qualche anno fa, la De Filippi ha detto: “Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio unico amore”. E ha aggiunto: “Quando l’ho conosciuto lavorava come un matto, senza orari. Era, ed è rimasto, proprio malato di lavoro. Ho scelto di lasciarmi contagiare e ne sono felice”.

