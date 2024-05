Maria De Filippi: “Non ti devi fermare, devi ignorare…”/ La dedica ad una fan malata di tumore commuove

Reduce da una brillante puntata finale di Amici 2024 del 18 maggio 2024, record di ascolti da prima serata TV e streaming sulle reti Mediaset, Maria De Filippi destina un messaggio commovente ad una giovane ragazza di nome Asia, di soli 14 anni, che si vede costretta a combattere contro la diagnosi di un tumore.

Il messaggio giunge ad Asia dopo che, come ripreso in un rvm andato in onda a Le Iene, la giovane malata di cancro ha svelato di essere una sostenitrice dei programmi prodotti e condotti dalla De Filippi. La conduttrice ringrazia la giovane per la stima e al contempo sostiene di sostenerla nella battaglia per la vita, una lotta che la Asia condivide con coraggio con il web, in una serie di post nell’utilizzo comune dei social, dove però riceve anche critiche oltre al supporto degli internauti.

Maria De Filippi lancia un monito alla spettatrice speciale

“Ciao Asia, sono Maria De Filippi – fa sapere rispondendo all’attestazione di fedeltà della spettatrice malata-. Sai quella signora bionda con gli occhiali che vedi il sabato sera con tanti ragazzi? Volevo dirti che so che sei forte, so che suoni il pianoforte, so che hai parlato di te sui social e ti hanno scritto brutte cose”.

Nel messaggio poi la De Filippi non nasconde di aver patito la sofferenza condivisa con la giovane degli attacchi social, che nel caso di Asia subentrano rispetto all’uso dei social dove quest’ultima si racconta. “Non devi fermarti ma solo provare a ignorarli”, é quindi il monito che nel messaggio che ora commuove la rete Maria lancia ad Asia.











