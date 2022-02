Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne/ “Giovanni come fai a non capire? Daniela…”

Maria De Filippi perde la pazienza a Uomini e Donne nella puntata del 21 febbraio. Tutto accade quando Giovanni punta nuovamente il dìto contro Daniela, la dama che stava frequentando e che lo avrebbe accusato di averle messo le mani addosso. “Sei una falsa. Io non ti ho mai messo le mani addosso”, sbotta il cavaliere. “E’ la mia parola contro la tua”, replica Daniela. “Giovanni, quando Daniela ha raccontato della serata in macchina in quella strada, non ho mai percepito nelle parole che lei ha detto qualcosa di grave. Mai. Hai frainteso”, spiega Maria De Filippi. “L’ha detto tre volte, queste cose non si fraintendono”, dice ancora Giovanni.

“Ho sempre detto che sei stato un gentiluomo”, si difende Daniela. “Era solo una donna, visti i sentimenti che provava per te, che il tuo interesse fosse solo fisico”, puntualizza la conduttrice.

Maria De Filippi contro Giovanni a Uomini e Donne

Daniela non nasconde la delusione per l’atteggiamento di Giovanni. “Io non le ho messo le mani addosso. Ho tentato di abbracciarla”, dice ancora Giovanni. “Mani addosso intendeva dire che tu eri interessato anche fisicamente a lei”, dice ancora Maria De Filippi che prova a far ragionare il cavaliere del trono over. “Lei ti ha chiesto di stare insieme. Lei nella stessa circostanza in cui ti parla della stradina, ti dice di volere una storia con te”, sbotta la conduttrice.

“Siete voi che vi sentite feriti nell’orgogglio maschile. Daniela ha detto un’altra cosa. Sono due giorni che sta li a guardarti. Giovanni solo tu non lo capisci. Daniela vuol dire anche che la vostra affinità intellettiva è nulla. Superata la passione fisica, dopo tre giorni finisce tutto”, conclude la De Filippi dando un consiglio alla dama.

