Siamo giunti alla fine di questo lunghissimo viaggio nel mondo dei sentimenti e come al solito, è inevitabile concludere con un giudizio sincero sulla sesta puntata di Temptation Island 2024, che chiude la stagione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Iniziamo parlando della prima coppia, Vittoria e Alex. Sembravano sottotono, eppure si sono rivelati i veri protagonisti di questa edizione.

Lei convintissima che tra il suo ragazzo e Nicole ci sia del tenero; quindi, si avvicina al single Simone lasciandosi andare completamente alla passione. Lui ha dunque chiesto il falò di confronto, mentre lei saluta Simone e se lo bacia. Si sono proprio innamorati! Vittoria, voto 5. Forse era lei a non essere più innamorata di lui!. Alex dal canto suo non ha parole e assieme a Filippo Bisciglia aspetta la fidanzata per un tempo infinito mentre lei continua a baciare il tentatore senza riuscire a staccarsi. Una volta al falò, lui non riesce nemmeno a guardarla negli occhi. Alex? Voto 7 per le poche argomentazioni, un plus rispetto a Vittoria per la galanteria.

Raul e Martina, binari opposti; Jenny e Tony, tutto sbagliato. Pagelle sesta puntata Temptation Island 2024

Passiamo poi alle pagelle della seconda coppia di Temptation Island 2024. Stiamo parlando del personaggio in assoluto più seguito e “curioso” di questa stagione: il mitico Raul insieme alla fidanzata Martina. Si è distinto durante tutto il percorso per aver guardato il villaggio delle fidanzate con tanta, tanta rabbia, resa in modo ironico dagli autori, che, come sottofondo musicale alla sua faccia irritata, mettono sempre il suono della sirena di una nave. Dopo un recente crollo emotivo che lo ha visto scoppiare in lacrime, Raul sembra aver recuperato quello che in gergo si chiama “amor di sé”, senza però dimenticarsi dei sentimenti che prova ancora per Martina. Lei, intanto, sogna e spera di viversi una storia d’amore con Carlo Marini, il tentatore alla quale si è affezionata. Per Raul, una valanga di immagini da vedere nel pinnettu, poi il falò di confronto, dove lei arriva abbastanza sicura di sé, ma il confronto non regge. Martina, Voto 5: è entrata per farsi una vacanza e ci è riuscita. Raul, voto 8: altro che geloso, aveva capito tutto. “La consapevolezza fa più male della rabbia”.

Le pagelle della sesta puntata di Temptation Island 2024 proseguono con Jenny e Tony, altra coppia amatissima e super seguita dal pubblico, che in particolare si è affezionato a Jenny. Quest’ultima sta iniziando a tirare fuori il carattere, che fino ad ora è rimasto sempre in penombra. Tony ha svelato sin da subito di avere una doppia vita, tanto che ben tre ragazze sconosciute a Jenny avevano le chiavi di casa di lui. Dopo 5 anni, che lotta per il loro amore, la fidanzata è pronta al falò di confronto. Una scenetta che dire “gaslighting” sarebbe come fare un complimento. Anche seduto sul tronco Tony continua con la sua tipica manipolazione: “Sono cambiato, stavolta è diverso, mi sono accorto di tutto”, dice. Lei dopotutto è diversa da quando è entrata, forse ha aperto gli occhi e sa cosa vuole accanto. Tony, Voto 3. Jenny, Voto 6: sei giovane e bella ma ci sei ricascata!

Siria e Matteo, valle di lacrime. Le pagelle della sesta puntata di Temptation Island 2024

È il turno di Siria e Matteo, rimasti spesso nella penombra ma senza scomparire del tutto. Lei è amatissima dal pubblico di Temptation Island 2024, che la ammira per il suo lungo percorso di accettazione del suo corpo. Certo è che ancora oggi non sembra essere sicura del sentimento che prova per Matteo. Lui, geloso ma innamoratissimo, conosce le insicurezze della fidanzata e se ne dispiace. Se c’è una parola con cui possiamo descrivere questa coppia è senza dubbio “tenerezza”. Entrambi si amano e si è visto dal primo minuto. Il loro falò? Una valle di lacrime. Per questo meritano entrambi una valutazione alta. Ma arriviamo alle loro pagelle Temptation Island 2024! Matteo, voto 8. È un “tenerone”, e ha alle spalle un passato difficile con il quale sta facendo i conti. Siria rimane al top, non le daremo un 10 ma si becca voto 9, solo perché la perfezione a quanto dicono gli scienziati, non esiste. Non ci resta che vederli fuori ad un corso di tango insieme.

Ed ecco che finisce anche quest’anno la splendida avventura condotta da Filippo Bisciglia, che però ha promesso una nuova stagione di Temptation Island 2024 a settembre, dato l’enorme successo ricevuto. E per scoprire come stanno le nostre amate coppie, non ci resta che attendere Maria De Filippi, che a Uomini e Donne ci aggiornerà sul loro amore!