Uomini e Donne quando inizia? Tornerà tra poco più di un mese, e come ogni anno partono le domande su quando inizierà ufficialmente. Maria De Filippi è pronta per la nuova stagione di Uomini e Donne 2024-2025, con un trono classico totalmente nuovo e il trono over con tutti i protagonisti più amati tra dame e cavalieri. Ormai da qualche settimana stanno spuntando le indiscrezioni sulla prossima edizione. Gli spettatori non fanno altro che chiedersi chi sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne e se rivedremo alcuni degli storici personaggi, come ad esempio l’amatissima Gemma Galgani.

A togliere ogni dubbio è stato Lorenzo Pugnaloni, autore di Lollo Magazine e appassionato di gossip. Proprio lui, ha diffuso le prime informazioni sul Uomini e Donne 2024, svelando cosa ci attenderà tra poco tempo su Canale 5. Sul suo account di Instagram ha svelato che le prime registrazioni che, come consuetudine, riguarderanno i protagonisti di Temptation Island si terranno il 28 e 29 agosto, con Filippo Bisciglia in studio che incontrerà le coppie uscite dal programma. Come al solito, in studio troveremo Tina Cipollari e Gianni Sperti, opinionisti storici del programma della De Filippi.

Uomini e Donne, la data ufficiale e il rumor su Gemma Galgani: “Forse non ci sarà”

Sempre nelle prime registrazioni, Maria De Filippi presenterà i nuovi tronisti, una delle voci che sta correndo è quella che riguarda Carlo Marini, tentatore dell’edizione di Temptation Island 2024, ma per ora rimane solo un rumor. Sempre Pugnaloni conferma che secondo la programmazione di Mediaset, al momento l’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne è fissato per lunedì 9 settembre 2024, su Canale 5 a partire dalle 14.45. Data che però potrebbe cambiare date le continue ridefinizioni dei palinsesti, ma che è piuttosto realistica dato che come di consueto Uomini e Donne 2024 inizia sempre di lunedì.

Al momento, poi, non ci sono troppi spoiler e non è nemmeno confermata la presenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne 2024, anche se alcuni rumor dicono che probabilmente non rientrerà nel programma perché sta continuando la storia d’amore con l’ultimo cavaliere entrato in studio per corteggiarla, Pietro Dal Pozzo, il quale ha dichiarato di sentire Gemma costantemente. L’uomo, da subito si è dimostrato essere un grande gentiluomo e – stranamente – non si sono viste le classiche polemiche iniziali della dama torinese. In più, i fan di Uomini e Donne li hanno beccati insieme nel capoluogo piemontese, mentre si scambiavano dolci effusioni. Per quanto sembri strano pensare di non vederla nel parterre, non ci resta che aspettare poche settimane per scoprire se finalmente la Galgani ha trovato l’amore della sua vita.