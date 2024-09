Maria De Filippi protagonista a Tale e quale show 2024. Dopo essere stata menzionata più volte da Cristiano Malgioglio e Stefano De Martino, la storica conduttrice di Canale 5 telefona in diretta al programma di Raiuno. “Volevo dire a Cristiano che questa (It’s raining men, il brano reinterpretato questa sera da Justine Mattera, ndr) era la sigla iniziale di Amici”. “Se la nomini appare”, commenta sorpreso Carlo Conti che poi gioca con la collega: “Sai che Stefano De Martino ti ha memorizzato sul telefono come The Queen?”.

La gag incuriosisce il pubblico che segue divertito il siparietto. E allora Conti e De Filippi continuano a stuzzicarsi bonariamente in diretta. Lui le chiede di ammettere che Tale e quale show sia uno dei suoi programmi preferiti, lei risponde affermativamente ma dice “siamo su Canale 5 e questo è il mio programma preferito!”. “No, devi dire Raiuno”, rimprovera divertito Conti che poi la invita a godersi la puntata. “Divertiti con noi!”, le dice. Il pubblico applaude.