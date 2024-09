Tale e Quale Show 2024: anticipazioni e diretta prima puntata 20 settembre

Oggi, venerdì 20 settembre, in prima serata, torna Tale e Quale Show che riapre i battenti per la quattordicesima edizione con la conduzione di Carlo Conti. Sono otto le puntate durante le quali non mancherà il divertimento che, insieme alla musica, è uno degli ingredienti principali dello show che è entrato nella storia della televisione italiana.

L’attenzione è tutta rivolta al nuovo cast che comprende Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna, Amelia Villano e Verdiana Zangaro. Tutti i concorrenti si esibiranno dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show 2024: le imitazioni della prima puntata

Per la prima puntata di Tale e Quale Show 2024, i concorrenti dovranno interpretare grandi nomi della musica italiana e internazionale. Kelly Joyce si calerà nei panni di Beyoncé e Carmen Di Pietro dovrà imitare Donatella Rettore. Amelia Villano, invece, si trasformerà in Angelina Mango, Giulia Penna sarà Rose Villain mentre Feysel Bonciani sarà Bruno Mars.

Massimo Bagnato, invece, darà vita al ricordo di Fred Bongusto, Thomas Bocchimpani diventerà Irama, mentre Roberto Ciufoli dovrà calarsi nei panni di Angelo Branduardi. Justine Mattera, invece, si trasformerà in Geri Halliwell mentre Verdiana Zangaro diventerà Arisa.

I giudici di Tale e Quale show 2024 e come vedere in diretta streaming

Tutte le esibizioni dei concorrenti di Tale e Quale show 2024 saranno giudicate dalle giuria in cui torneranno Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, mentre dopo tredici edizioni Loretta Goggi sarà sostituita da Alessia Marcuzzi. Il quarto giudice della prima puntata di Tale e Quale Show 2024, invece, sarà Stefano De Martino.

La prima puntata del programma potrà essere vista in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30, al termine di Affari tuoi. Lo show, inoltre, può essere visto anche in diretta streaming su Raiplay dove sarà possibile rivedere anche le singole esibizioni dei concorrenti.