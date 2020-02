Maria de Filippi “Tina Cipollari ha un problema personale”/”Uomini e donne aspetterà”

Maria De Filippi oggi è stata impegnata nella conferenza stampa di lancio di Amici 19 e della sua fase serale ma proprio al confronto con i giornalisti ha rivelato qualcosa di importante anche su un altro dei suoi programmi ovvero Uomini e donne. La messa in onda continua, soprattutto per i protagonisti del trono over, mentre quelli del trono classico sono un po’ gli “emarginati” che sono rimasti addirittura in panchina per dieci giorni. In un primo momento avevamo pensato che tutto fosse legato a Raffaella Mennoia e al suo lutto, ovvero la morte del padre, ma, a quanto pare, tutto è legato a Tina Cipollari. La stessa Maria De Filippi ha spiegato ai giornalisti in conferenza stampa una cosa rispetto a Uomini e donne: “Ha un problema personale, le registrazioni di Uomini e donne ultimamente sono state un inferno”.

Maria de Filippi “Tina Cipollari ha un problema personale”

Secondo quanto rivela la conduttrice, quindi, sembra proprio che i problemi di registrazione di Uomini e donne, i ritardi e tutto quello che ne è venuto fuori, siano legati a questi non precisati problemi personali dell’opinionista qualcosa che la tiene lontano dagli studi e che non le permette di essere presente. Maria De Filippi non ha detto altro lasciando tutti nel dubbio tant’è che qualcuno è già pronto ad avanzare che possa centrare con la sua salute. Al momento gli indizi non ci sono per pensare ad una cosa o all’altra ma la cosa curiosa è che già nei giorni scorsi si era parlato della voglia di Tina Cipollari di lasciare il programma in vista del suo matrimonio e del possibile trasferimento in Toscana. Sarà questo il problema o qualcosa bolle in pentola?

