Maria de Filippi “Volevo rinunciare a Tina Cipollari”/ “Uomini e donne continua e..”

Uomini e donne ha preso il via nel suo nuovo corso Coronavirus ma sembra proprio che il pubblico abbia rischiato grosso almeno per quel che riguarda il cast. Nella puntata di ieri siamo stati felici di ritrovare la solare Gemma Galgani ma, soprattutto, anche gli opinionisti di sempre ovvero Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riporta DiPiù Tv parlando di questo nuovo corso della trasmissione sembra che per un attimo ci sia stato il rischio di dover rinunciare alla sua vamp, storica protagonista del dating show sin dagli esordi, da quando lei stessa è stata corteggiatrice e poi tronista segnando la svolta del programma. In particolare, sul settimanale si legge: “Maria in realtà non ha pensato nemmeno un attimo a rinunciare a Tina Cipollari e all’altro opinionista Gianni Sperti perché senza di loro Uomini e donne non sarebbe stato lo stesso”.

MARIA DE FILIPPI NON HA MAI VOLUTO RINUNCIARE A TINA CIPOLLARI

Come avete ben potuto vedere, i due sono a Uomini e donne ma l’idea di avere un programma tutto nuovo e di andare in onda nonostante le restrizioni quando è arrivata? Sullo stesso settimanale si legge: “Quando hanno tolto il pubblico ad Amici erano tutti un po’ spaesati, quel giorno sembrava di andare a fare le prove, non sembrava di andare in onda ma non è stato ‘peggio’, siamo riusciti a farlo lo stesso”. Ancora una volta in molti sono convinti che Maria de Filippi non abbia fatto altro che portare in tv quello che è successo in questi mesi e succederà nei prossimi, con la gente costretta ad evitare i contatti sociali e a conoscere le persone, e magari innamorarsi, proprio tramite le chat e i social, con tutto quello che questo significa.



