Maria De Luca, moglie Gabriele Cirilli/ “È la madre di mio figlio e mi dà gioia”

Maria De Luca è la moglie di Gabriele Cirilli, l’attore e comico protagonista dell’ultima puntata di Top Dieci, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Canale 5. Per l’ultimo appuntamento di questo nuovo format televisivo, Carlo Conti ha pensato bene di concludere questa avventura televisiva con uno dei suoi amici: Gabriele Cirilli, attore e comico che tutti ricorderanno per la sue divertentissimi esibizioni a Tale e Quale Show. Non solo uomo di spettacolo, ma anche marito e padre. Gabriele Cirilli, infatti, è felicemente sposata con Maria De Luca, la donna con cui è legato da più di 34 anni. Un lungo fidanzamento e poi il matrimonio celebrato 25 anni fa. Un amore importante per l’attore e comico che parlando della moglie l’ha sempre definita come la sua “ancora di salvezza”. Un amore che la coppia ha volutamente deciso di vivere ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, anche se l’attore in diverse occasioni ha più volte espresso tutto il suo amore per la donna.

Maria De Luca e Gabriele Cirilli: 25 anni di matrimonio

25 anni di matrimonio tra Maria De Luca e Gabriele Cirilli che durante una recente ospitata a Vieni da Me di Caterina Balivo ha parlato dell’amore per la moglie. “Sono 35 anni che sto con lei. Sono tanti” – rivelando poi con il suo solito sorriso – “tutti i giorni io le porto una rosa a casa. Romantico? No, ho scoperto che è allergica». E poi ha aggiunto: «Lino Banfi ha una storia simile alla mia, fa tenerezza. Cresci insieme ad una persona, la conosci perfettamente”. La presenza di Maria è stata e continua ad essere importantissima nella vita di Cirilli che sempre alla stampa ha dichiarato: “lei c’è sempre stata” riferendosi in particolare a quando l’attore ha vissuto momenti di grande difficoltà sul lavoro al punto che la moglie gli ha pagato la stanza in cui abitava. Poi il successo è arrivato e la moglie è diventata anche la manager di Cirilli che parlando di lei ha detto: “lei è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”.



