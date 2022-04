Maria de Medeiros e Mauro Gioia, chi sono?/ Amanti di Napoli: lei figli d’arte, lui…

Maria de Medeiros e Mauro Gioia sono tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, giovedì 7 aprile. Entrambi artisti, sono stati uniti dalla passione per Napoli che oggi raccontano nello spettacolo “Ossessione napoletana” che si sviluppa tra i testi di Susan Sontag e James Joyce e canzoni del repertorio classico napoletano, ma chi sono Maria de Medeiros e Mauro Gioia che si racconteranno ai microfoni di Serena Bortone?

Mauro Gioia ha dedicato la propria arte al recupero della tradizionale musica napoletana portando in scena spettacoli in cui non manca il varietà. Nato a Milano, ma cresciuto a Napoli, si è trasferito da tempo a Parigi come ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica. “Cammino ovunque, frequento i musei, adoro lo humour dei francesi, le loro donne meravigliose. Una è diventata la mia signora. Nei teatri, poi, ci sono circa 180 debutti a settimana… Napoli ha un’enorme tradizione teatrale però Parigi è la città del teatro“, ha raccontato.

Chi è Maria de Medeiros: “Il mio sogno è…”

Nata a Lisbona, Maria de Medeiros è figlia d’arte. Il padre è il cantante e compositore António Victorino de Almeida. Attrice e cantante portoghese, in coppia con Mauro Gioia, racconta la sua Ossessione per Napoli, una città in cui, come ha raccontato lei stessa al Corriere della Sera, si sente totalmente a casa. Trascorrendo qualche giorno a Napoli sente più vicina Lisbona, la città in cui è nata e che è accomunata al capoluogo campano dalla presenza del mare.

Da amante di Napoli e della sua tradizione musicale e teatrale, al Corriere della Sera, l’attrice ha svelato di avere un grande sogno professionale da realizzare. «Il mio sogno è poter impersonare un personaggio del grande Eduardo De Filippo: Filumena Marturano? Magari», ha svelato.

