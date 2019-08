Maria Di Borgogna, chi è/ Moglie di Massimiliano d’Asburgo: un amore da favola

Maria Di Borgogna è stata la fedelissima moglie di Massimiliano d’Asburgo detto “L’ultimo Cavaliere”. La sua pelle molto bianca e l’aspetto minuto, hanno fatto di lei una donna di classe, devota e con un matrimonio molto fortunato e d’amore. Dalla loro romantica unione vennero al mondo due eredi. Nata nel 1457 da Carlo il Temerario duca di Borgogna e di Isabella di Borbone, fin da piccola aveva già molti pretendenti che le facevano la corte. Il matrimonio con Massimiliano è arrivato quando i suoi territori stavano per essere occupati dal re di Francia Luigi XVI. La donna è stata quindi costretta ad eclissarsi con pochi fedeli, e lì è arrivato in suo soccorso proprio l’arciduca d’Asburgo che la sposò offrendole anche il suo aiuto militare. Dalla loro unione sono venuti al mondo due figli: Filippo il Bello e Margherita d’Austria che il padre, quando hanno raggiunto la maggiore età, ha fatto unire in matrimonio con altri sovrani d’Europa per conservare una indiscussa apparenza di impero unito nonostante i conflitti.

Maria Di Borgogna, cenni storici che hanno ispirato la serie

Maria Di Borgogna è stata erede assoluta di numerosi e considerevoli territori, tanto da essere soprannominata “Maria la Ricca”. La donna è morta prematuramente all’età di 25 anni dopo una brutale caduta da cavallo nel corso di una battuta di caccia. Suo marito addolorato per la terribile perdita, ha avuto altre due mogli ma nessuna delle due, si rivelò devota e appassionata come la prima. Questa sera su Rai3, andrà in onda il dramma storico in costume dal titolo “Maximilian – Il gioco del potere e dell’amore” che metterà in scena proprio questo delicato momento storico quando a cavallo del 1400-1500 la duchessa Maria di Borgogna si è sposata con Massimiliano d’Asburgo malgrado le pressioni del trono di Francia. La miniserie offrirà una bellissima ricostruzione tra melodramma e complotto internazionale. Maria di Borgogna in TV verrà interpretata da Christa Theret.

