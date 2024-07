Maria Di Donna (Meg): chi è la compagna di Roberto Saviano/ Per anni è stata cantante dei 99 Posse

Nonostante abbiano provato per lunghi anni a tenere segreta ai quotidiani di cronaca rosa la loro relazione, oggi possiamo dirci quasi certi che la compagna di Roberto Saviano – questa sera ospite a Le Iene Inside su Italia 1 per parlare di mafie e Camorra – è Maria Di Donna: meglio nota con lo pseudonimo di ‘Meg’, non è affatto un volto nuovo alla scena pubblica italiana, specialmente per chi ha vissuto l’adolescenza durante gli anni ’90. Prima di addentrarci nella vita della compagna di Roberto Saviano è bene precisare che il ‘segreto stampa’ che gravava (e, in realtà, grava tutt’ora) sulla relazione con Maria Di Donna è dovuto – quasi certamente – alla posizione scomoda dello scrittore che oggi vive sotto scorta a causa delle sue denunce pubbliche sulla Camorra, iniziate con la pubblicazione del romanzo ‘Gomorra’.

L’idea è che le minacce rivolte dai mafiosi allo scrittore potrebbero ritorcersi contro la sua compagna e – forse non a caso – la prima informazione che vi diamo sul conto di Maria Di Donna è che oggi, esattamente come Saviano, non vive più nel napoletano, la sua terra d’origine a cui è fortemente legata: secondo Panorama lei trascorre buona parte delle sue giornate in quel di New York, oppure a Roma; in entrambi i casi in appartamenti che condivide con il suo amato scrittore.

Chi è Maria Di Donna, la compagna di Roberto Saviano ed ex voce della band napoletana 99 Posse

Non sappiamo bene (ovviamente, visto questo velo di mistero) quando Roberto Saviano e la sua compagna Maria Di Donna si sono incontrati la prima volta, ma è certo che si hanno notizie della relazione almeno dal 2021, quando se ne parlava già come di un rapporto rodato, duraturo e felice: l’ipotesi è che potrebbero essersi conosciuti per la loro comune passione per la ricerca verità e della giustizia sociale. Della vita privata di Maria Di Donna non abbiamo particolari informazioni al di fuori della nascita – nel 1972 in quel di Torre del Greco -, della sua formazione musicale a Londra e del fatto che per circa una decina di anni ha fatto parte della band 99 Posse; conosciuta durante un’occupazione dell’Università di Lettere napoletana.

Nel 2002 la band si sciolse, salvo poi ripresentarsi al pubblico alcuni anni più tardi in una nuova formazione in cui mancava Meg; mentre lei nel frattempo ha deciso di dedicarsi quasi interamente alla sua musica e a diverse collaborazioni importanti. Ad oggi Maria Di Donna vanta la bellezza di 4 album pubblicati da solista (che si uniscono ai 4 dei 99 Posse) e una dozzina di collaborazioni con artisti come Elio e le Storie Tese, Elisa, i Subsonica e Colapesce; mentre chi si chiede se ci sia all’orizzonte un matrimonio con Roberto Saviano rimarrà deluso dallo scoprire che non ci sono indiscrezioni di nessun tipo in merito.











