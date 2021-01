Maria e Gianluca, Uomini e Donne/ “Ho cercato e voluto io un bacio, è stato…”

Maria si siede al centro dello studio di Uomini e Donne raccontando di essere stata travolta dalla passione durante un appuntamento con un cavaliere del trono over. “Ho cercato un bacio. E’ stato un gesto irruento e in quel momento, forse, si è spostata la mascherina”. Maria ammette di avere un forte “Non mi aspettavo questo bacio. Lei ha abbassato la mascherina mentre io l’ho tenuta. Eravamo in questo bar e stavamo parlando di un progetto e lei, presa dall’entusiasmo, mi ha dato questo bacio”, ha spiegato il cavaliere. L’appuntamento, poi, è andato avanti e Maria, approfittando del lavoro di Gianluca che, nella vita, è un preparatore atletico, in un negozio, dopo essersi spogliata, gli ha mostrato il fisico per avere i suoi consigli.

MARIA E GIANLUCA, LA DAMA PAZZA DEL PERSONAL TRAINER

Dopo aver chiuso con Biagio ed essere uscita con Simone, Maria sta conoscendo Gianluca per cui prova un forte interesse. La dama del trono over non nasconde i propri sentimenti e ammette di essere fortemente attratta da lui. “Mi piace e l’ho voluto stuzzicare. Durante il pranzo, io avrei mangiato volentiere un piatto di spaghetti e, invece, ho preferito un’insalata e sono stata bravissima”, spiega Maria che è più grande di Gianluca che svela di avere 40 anni. “Una differenza minima. Io conoscevo una signora di 70 anni che si era invaghita di un 26enne”, commenta ironicamente Tina Cipollari facendo riferimento a Gemma Galgani e alla frequentazione, oggi finita, con Nicola Vivarelli.



