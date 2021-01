Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 12 gennaio: Armando e Lucrezia protagonisti?

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE 12 GENNAIO

Dopo l’elettrizzante puntata dedicata al durissimo scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Uomini e Donne torna in onda oggi con una nuova puntata in cui dovrebbe esserci spazio anche per gli altri protagonisti del trono over. La puntata di ieri si è conclusa con il confronto tra Biagio e Sabina e l’appuntamento di oggi dovrebbe ricominciare da quel momento. Sabina, al centro dello studio, oltre a parlare della frequentazione con un nuovo cavaliere, si confronterà con Gemma Galgani a cui Biagio ha confessato di avere molte cose da dire sulla sua ex fiamma. Nella puntata di oggi del dating show di canale 5, inoltre, potrebbe trovare spazio anche Armando Incarnato la cui frequentazione con Lucrezia Comanducci ha subito una battuta d’arresto. Il cavaliere napoletano, infatti, sta uscendo anche con Brunilde e, per il momento, pare non abbia voglia di concedere l’esclusiva a Lucrezia che, nella scorsa puntata, non ha nascosto la propria delusione.

SOPHIE COMANDUCCI, LITE CON ANTONIO?

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Maria De Filippi dovrebbe tornare ad occuparsi anche del trono classico. Dopo Davide Donadei, al centro dello studio, dovrebbe sedersi Sophie Codegoni con i suoi tre corteggiatori ovvero Matteo a cui ha concesso il perdono dopo la lite dell’ultima puntata, Giorgio con cui il feeling cresce sempre di più e Antonio che, dopo aver annunciato l’addio, è tornato sui suoi passi. Antonio ha già ammesso di essersi innamorato di Sophie la quale, però, ha una preferenza per Matteo e per Giorgio. Antonio, di fronte all’atteggiamento della tronista, darà vita ad un battibecco con i suoi rivali o con la tronista? Tra i tre, tuttavia, quello che pare aver fatto già breccia nel cuore della Codegoni è sicuramente Matteo. Sarà davvero così?



