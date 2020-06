Maria Elena Boschi: “Assente dal lavoro per Giulio Berruti? Falso”/ “Lavoro 24 ore!”

Nelle ultime settimane molto si parla della relazione tra Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti. In particolare nell’ultimo servizio pubblicato dal settimanale CHI, i due sembrano non nascondersi più. Eppure proprio questo servizio fotografico, stando a quando spifferato da Dagospia, avrebbe suscitato la reazione infastidita di Italia Viva, partito della Boschi, in particolare di Matteo Renzi e di Ettore Rosato. “Sei la capogruppo del partito alla Camera, non una tronista in partenza per Temptation Island”, avrebbe dichiarato in particolare Renzi. Eppure, a L’Aria Che Tira, Maria Elena Boschi ha parlato di “gossip infondato”, smentendo, dunque, di essere stata redarguita dai suoi colleghi. “Mi hanno detto di tutto nella mia carriera e mi hanno accusato di tutto in politica, ma l’unica cosa di cui non sono stata mai stata accusata, neanche da Salvini e Meloni, è di non lavorare. Che io lavori 24 ore al giorno lo sanno tutti“, ha dichiarato.

Maria Elena Boschi smentisce i gossip, poi parla della crisi…

Dunque la deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, smentisce di essere stata rimproverata dai colleghi di partito, e in particolare da Matteo Renzi, per le sue presunte assenze sul lavoro per via della sua relazione con l’attore Giulio Berruti. Anzi, la Boschi ha spostato l’argomento su questioni più importanti, dichiarando: “In questo momento di crisi così pesante, in cui ci sono tantissime famiglie italiane che non sanno come arrivare a fine mese, la cassa integrazione non arriva e Tridico dovrà rispondere delle sue responsabilità, la aziende non sanno come pagare le tasse, le scuole paritarie rischiano di chiudere, io credo che cosa succeda nella mia vita privata non interessi a nessuno. – e concludendo – E nemmeno interessa il chiacchiericcio che è di puro gossip del tutto infondato su cose di partito che non esistono e non ci sono”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA