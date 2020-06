Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: arriva il bacio/ Serata romana e passeggiata…

Finalmente arriva il bacio tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Ad immortalare il momento romantico tra l’ex ministro e l’attore è il settimanale Chi che, nel numero in edicola, pubblica le foto della serata romana che i due si sono concessi. Una passeggiata per le strade della capitale insieme al cane di lui e un momento romantico che coronato da quello che sembrerebbe un bacio. Nelle immagini pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Giulio Berruti e la Boschi sono stati pizzicati mentre si abbracciano teneramente. I due sono di spalle e quel gesto affettuoso avrebbe tutte le caratteristiche di un bacio. L’ex ministro e l’attore tornano così sulle pagine di Chi che, nelle ultime settimane, aveva monitorato i loro movimenti fino ad immortalare il presunto bacio.

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI: NATO L’AMORE?

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non hanno mai nascosto di essere molto amici. Negli ultimi mesi, però, il loro rapporto sembrerebbe aver subito un’evoluzione come testimoniano le numerose foto che il settimanale Chi ha pubblicato nel corso delle ultime settimane. L’attore e l’ex ministro, infatti, sono stati pizzicati prima a cena insieme e poi durante una passeggiata al mare con la moto di lui. Un feeling speciale testimoniato dai gesti affettuosi tra i due. Finora, però, non c’era mai stata una foto che potesse far pensare ad un sentimento più profondo. Almeno fino ad oggi perchè le ultime immagini pubblicate dal magazine provano l’esistenza di un rapporto speciale tra i due. Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, dunque, l’amicizia si è trasformata in amore? I diretti interessati, per il momento, restano in silenzio.



