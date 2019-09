Maria Elena Boschi balla il liscio/ Video: “Viva la danza, basta polemiche”

Tra le protagoniste dell’ultima bagarre in casa Pd, relativa all’assenza di toscani nella lista di sottosegretari e ministri del Governo Conte-bis, Maria Elena Boschi si dà al liscio. L’ex ministro delle Riforme dell’esecutivo targato Renzi è stata ospite ieri, venerdì 13 settembre 2019, alla Festa dell’Unità di Firenze e su Instagram ha pubblicato un video che la ritrae ballare insieme ad un anziano. Un momento di spensieratezza prima di tornare nell’arena politica, con la parlamentare dem che ha evidenziato: «Che coppia alla Festa dell’Unità di Firenze! Sul ballo devo un po’ migliorare… ma ci siamo divertiti. Viva il liscio e basta polemiche assurde». Come in occasione dello scatto “sexy” con le amiche al mare, non sono mancate gli attacchi social: in molti hanno accusato la Boschi di pensare a cose futili, se non a fare polemica…

MARIA ELENA BOSCHI BALLA IL LISCIO: IL VIDEO

Intervenuta in un dibattito alla Festa dell’Unità, Maria Elena Boschi è tornata proprio su quella foto in bikini che ha destato tanto scalpore sul web: «Ho risposto agli attacchi di Salvini: mi ha detto che ero una mummia, io ho risposto con un costume». L’ex ministro ha poi commentato le ultime dinamiche social, che hanno coinvolto anche la collega di partito Teresa Bellanova: «Ho notato una cultura maschilista, un certo sessismo. Vestito della Bellanova? Evidentemente il blu elettrico non porta fortuna», ricordando che anche lei indossava un abito blu elettrico quando giurò col Governo Renzi. Poi il liscio, la danza per mettere a tacere tutte le polemiche: ma tra M5s e Pd o tra Pd e Pd? Questo non è chiaro, ma qui di seguito vi proponiamo il video della Boschi:





