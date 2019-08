MARIA ELENA BOSCHI IN BIKINI/ Provoca Salvini: “una mummia? Saluti dal sarcofago”

Maria Elena Boschi e Matteo Salvini. La deputata del Partito Democratico ha deciso di replicare alle parole del Ministro dell’Intero e Segretario della Lega che l’ha definita una “mummia”. Per questo motivo la Boschi ha deciso di rispondere a tono postando una foto in bikini in compagnia di un gruppo di amiche, il tutto accompagnato da una frase che ha fatto il giro del web. La Boschi rivolgendosi al Segretario della Lega precisa una serie di cose: “Salvini che dice: ‘siamo attaccati da un gruppo di renziani’ ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali”. Ma non finisce qui, visto che la deputata del Pd continua rispondendo per le rime alle parole di Salvini che l’ha definita una ‘mummia’: “#CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago”.

Maria Elena Boschi contro Salvini: “al governo con Toninelli e Di Maio non ci vado”

La deputata del Partito Democratico ha deciso di rispondere per le rime a Matteo Salvini con una foto che è stata molto apprezzata dal pubblico social. Non solo, Maria Elena Boschi ha anche precisato la sua posizione circa l’attuale situazione del governo italiano: “Salvini dice che io sono una mummia che vuole tornare al governo. Io al governo con Toninelli e Di Maio non ci vado, non sono Salvini – scrive su Facebook precisando- Al massimo voto la fiducia a un governo istituzionale che evita l’aumento dell’Iva e che riporta l’Italia a giocare un ruolo in Europa. Quanto al fatto di essere una mummia ho come l’impressione che #CapitanFracassa sia nervoso. Il caldo fa male: in questi casi bisogna bere molto e evitare di uscire nelle ore più calde. Come direbbe lui, ‘bacioni’ dal mio sarcofago”.

Matteo Renzi: “combatto per mandare a casa Salvini”

Intanto in questi giorni anche Matteo Renzi è tornato a parlare commentando la crisi di governo e le attuali condizioni. L’ex segretario del PD ha utilizzato il suo profilo Facebook per rispondere alle parole di Matteo Salvini: “Combatto per mandare a casa Salvini. Dice che il suo destino è in mano a una trentina di renziani. Ma magari! Fosse così, #CapitanFracassa andrebbe a casa domattina. L’uomo è ossessionato da me. E io sono orgoglioso di combattere perché lui si dimetta, subito”.



