Maria Elena Boschi e Giulio Berruti/ Baci, abbracci, gelosie e quel commento…

Vacanza d’amore per Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Il settimanale Oggi ha pizzicato la coppia intenta a godersi una giornata in barca tra abbracci, baci e piccoli battibecchi tra innamorati. Nelle immagini pubblicate da Oggi, i due innamorati si concedono piccoli momenti romantici durante un giorno di relax trascorso in barca con il deputato Luciano Nobili e il senatore Francesco Bonifazi, ex flirt della Boschi con cui, poi, dopo la fine della storia, è nata una bella amicizia. Tra sguardi dolci e sorrisi, tra Maria Elena Boschi e Berruti non manca un piccolo battibecco dovuto, forse, alla presenza di un paparazzo di cui la Boschi potrebbe essersi accorta. Tra i due, tuttavia, la storia procede a gonfie vele e lo dimostra anche il commento che lei ha poi lasciato sui social sotto l’ultima foto pubblicata dal fidanzato.

Maria Elena Boschi e il commento alla foto di Giulio Berruti

Su Instagram, Giulio Berruti ha pubblicato una foto scattata in barca durante la giornata di relax che si è concesso con la fidanzata e, tra i tanti commenti, è spuntato proprio quello di Maria Elena Boschi. “Holy day”, ha scritto l’attore nella didascalia che accompagna il selfie. “Mio”, ha commentato la Boschi aggiungendo anche un cuore rosso. Un commento che ha scatenato la reazione dei followers tra coloro che hanno apprezzato e coloro che avrebbero preferito un altro tipo di commento. In ogni caso, la coppia continua a godersi l’amore nato da un’amicizia e chissà che non venga presto coronato dalla nascita di un figlio. “Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”, ha dichiarato in un’intervista la Boschi.

