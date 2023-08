Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sposano?/ “Manca la data. Figli? Li vogliamo. Per ora…”

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: amore a gonfie vele

Bellissimi, sempre più innamorati e complici, Maria Elena Boschi e Giulio Berruti raccontano il loro amore in un’intervista di coppia rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 9 agosto. Insieme da tre anni, la coppia non nasconde di avere tanti progetti insieme, in primis quello di formare una famiglia. “Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra in cui c’è complicità. Già ci sentiamo una famiglia”, racconta la Boschi. “Vuole sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli anche se per ora siamo molto richiesti come zii”, aggiunge.

RIFORME/ Le opposizioni divise lasciano il "mazzo" alla Meloni

La coppia convive da tempo e non nasconde che, in futuro, potrebbe coronare l’amore con il matrimonio. “Aspetto che Giulio me lo chieda”, dice la Boschi. “Anch’io che lo faccia lei… Scherzo. Non c’è una data, ma prometto che appena sarà fissata Chi sarà il primo a saperlo”, le parole di Berruti.

Modello Sindaco d'Italia/ Boschi, "Premierato scelta saggia, non faremo come la destra nel 2016"

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti e la gestione dell’odio social

Considerati “troppo belli”, anche Giulio Berruti e Maria Elena Boschi hanno dovuto fare i conti con le cattiverie e i commenti cattivi. “Per sopravvivere abbiamo imparato ad ignorare tutto ciò”, spiega Giulio Berruti. “Nei primi mesi mi aveva colpito la morbosità con cui attaccavano Maria Elena. Lei è una politica quindi in parte me lo aspettavo, ma sui social leggevo frasi irripetibili”, aggiunge ancora l’attore.

“Offese gratuite che credo siano il frutto di un certo imbarbarimento di una parte della società italiana. Mi è accaduto di essere offeso in mezzo alla strada solo per il fatto di stare con lei. All’estero non sarebbe mai successo. Forse ciò è dovuto al fatto che in Italia per emergere è davvero complicato quindi se ti accade deve esserci dietro per forza qualcosa che non va”, conclude Berruti.

VISTO DA SINISTRA/ Vigilanza Rai, Meloni "tentata" da Calenda contro il patto Pd-M5s

© RIPRODUZIONE RISERVATA