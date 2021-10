Maria Elena Boschi e Giulio Berruti/ Ultimi scatti di passione al mare

Maria Elena Boschi si è concessa una giornata di relax al mare con Giulio Berruti approfittando degli ultimi giorni di sole per provare il nuovo gommone. La coppia è stata paparazzata da Oggi mentre era intenta a scambiarsi dolci effusioni, non una novità per la coppia che per durante tutta l’estate sono stati paparazzati solo mentre erano intenti a scambiarsi baci.

Maria Elena Boschi ha potuto passare alcune ore spensierate in compagnia della sua dolce metà e della sua nipotina e lasciarsi alle spalle tutti i problemi che la Procura di Firenze le sta creando per il suo ruolo all’interno della Fondazione Open al centro di un’inchiesta per finanziamenti illeciti.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: una passione irrefrenabile

Tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti la passione è, ormai, un dato di fatto. La coppia non riesce a stare vicina per più di cinque minuti senza concedersi un bacio. Anche questa estate la deputata e la sua metà erano stati visti al largo di Ponza a bordo di una barca di amici in cui sono stati visti scambiarsi baci e carezze.

Dopo essere stata paparazzata per tutta l’estate la coppia non ha rinunciato ad avere un’ultima bellissima di loro al mare con una bella giornata, prima di abbandonare gommoni e canotte per fare spazio al freddo dell’inverno e, chissà, ricevere nuovi scatti in location più fredde.

