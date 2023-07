Maria Esposito di Mare Fuori innamorata dell’ex Antonio Orefice/ Lei smentisce: “Non sono mie dichiarazioni”

Maria Esposito smentisce l’ultima intervista

Il successo ottenuto recitando in Mare Fuori sta esponendo sempre più i giovani attori della serie Rai al gossip. Dopo Massimiliano Caiazzo, fidanzato con Elena D’Amario e sempre al centro di rumors e indiscrezioni, anche Maria Esposito sta facendo i conti con il gossip sulla sua vita privata. Nelle scorse ore si è diffusa un’intervista dell’attrice secondo cui quest’ultima avrebbe dichiarato di essere ancora innamorata dell’ex Antonio Orefice. I due si sono conosciuti proprio sul set di Mare Fuori dove lei interpreta Rosa Ricci e lui Totò.

Una storia che, tra alti e bassi, sarebbe giunta ufficialmente alla fine. Tuttavia, secondo un’intervista, pare che l’attrice abbia dichiarato di essere ancora innamorata. Dichiarazioni che, però, la stessa Maria Esposito, ha prontamente smentito sul proprio profilo Instagram.

Le parole di Maria Esposito

Nessuna dichiarazione sull’amore e sulla storia con Antonio Orefice da parte di Maria Esposito. E’ questo quanto fa sapere la giovane attrice di Mare Fuori che, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, fa sapere di non aver mai rilasciato determinate dichiarazioni.

“Riguardo l’intervista di Novella 2000, intendo dissociarmi poiché non sono mie dichiarazioni, ma frutto della fantasia della giornalista. Non sono mie parole!! Ho già chiesto alla rivista di rettificare quanto scritto e eliminare l’intervista!”, si legge nel post che potete vedere qui in basso.

